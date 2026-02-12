Uno Entre Rios | Economia | Gasnea

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea tiene nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales de gas natural, conforme a la Resolución 46/2026

12 de febrero 2026 · 16:15hs
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios que regirán desde el 1 de febrero de 2026. 

En la jornada de este jueves, y conforme a la Resolución 828/2025, Gas NEA dio a conocer los nuevos Cuadros Tarifarios vigentes a partir del 1 de febrero de 2026, así como también los valores de las Tasas y Cargos, con vigencia a partir del 1 de febrero del año en curso, para la provincia de Entre Ríos.

Todas las nuevas tarifas de Gas Nea

Tarifas de Distribucion a Usuarios P3, GNC, G, FD, FT...

TARIFAS SGP

TARIFAS RESIDENCIALES NIVEL 1

TASAS Y CARGOS

TARIFAS EBP

Gasnea Gas natural Gas Enargas
