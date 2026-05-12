Fundación Acnur Argentina lanza la iniciativa La Hinchada Solidaria Más Grande del Mundo.

La campaña de la fundación convoca a transformar la pasión en solidaridad y demostrar apoyo a más de 110 millones de personas refugiadas y desplazadas.

En el marco del Campeonato Mundial de Fútbol 2026 y del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el 20 de junio, Fundación ACNUR Argentina presenta la iniciativa “La Hinchada Solidaria Más Grande del Mundo”. La campaña busca movilizar a la sociedad argentina para acompañar a las personas refugiadas a través de una acción colectiva en fundacionacnur.org.

Actualmente, más de 110 millones de personas en el mundo se encuentran desplazadas forzosamente a causa de guerras, conflictos y persecuciones . De ellas, el 40% son niños y niñas. Entre las personas refugiadas y otras con necesidades de protección internacional, dos tercios proceden de cinco países: Sudán, Afganistán, Siria, Ucrania y Venezuela . La crisis en Sudán es hoy la mayor emergencia de desplazamiento a nivel global, con casi 11,6 millones de personas que permanecen desplazadas dentro y fuera del país, en medio de violencia, hambruna y graves violaciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, trabaja desde hace más de 75 años brindando protección internacional y asistencia humanitaria a quienes se ven obligados a escapar de sus hogares en busca de seguridad.

“La realidad es alarmante: en el mundo, 1 de cada 70 personas debió huir para salvar su vida. Detrás de estas cifras hay historias, familias, mucho dolor, pero también mucha resiliencia. No podemos ser indiferentes, cada uno desde su lugar puede hacer algo. Como Embajador de Buena Voluntad del ACNUR, los invito a expresar su apoyo a las personas refugiadas y desplazadas”, indica Osvaldo Laport, Embajador de Buena Voluntad de ACNUR.

Argentina: un país de Ponchos Azules que apoyan a las personas refugiadas

El estudio global 2025 “Actitudes Globales hacia los Refugiados” presentado por IPSOS con motivo del Día Mundial del Refugiado posiciona a Argentina en el primer lugar a nivel mundial en cuanto al optimismo sobre la integración de quienes se ven forzados a huir de sus países. Ante la afirmación: “La mayoría de las personas refugiadas que llegan a mi país lograrán integrarse con éxito en la nueva sociedad”, Argentina encabeza el ranking de países con mayor nivel de acuerdo, con un 67% de personas encuestadas a favor.

Además, Argentina se ubica alto a nivel global en cuanto al respaldo al derecho a solicitar asilo en otros países. Ante la afirmación: “Las personas deberían poder refugiarse en otros países, incluido el mío, para escapar de la guerra o la persecución”, el 79% de la población argentina expresó su acuerdo, muy por encima del promedio global del 67%.

Como representación de esa solidaridad y empatía, en 2020 nacieron los Ponchos Azules: el movimiento más grande del mundo en apoyo a las personas desplazadas y refugiadas. Actualmente, más de un millón de Ponchos Azules acompañan las iniciativas impulsadas por Fundación ACNUR Argentina para brindar ayuda a quienes tuvieron que escapar de sus hogares forzosamente.

El poncho azul, como símbolo de este movimiento, representa abrigo, protección y refugio: tres elementos esenciales que las personas desplazadas pierden al verse obligadas a huir. A su vez, evoca identidad como prenda tradicional ligada a la cultura argentina y expresa el espíritu de una sociedad hospitalaria que tiende una mano y abraza a quienes más lo necesitan.

Campeones del mundo y de la solidaridad

Ser campeones del Mundial de Fútbol llena de orgullo a millones de argentinos y argentinas. Pero, en un presente donde existen más de 50 conflictos armados a nivel global y 1 de cada 6 niños y niñas vive en zonas de guerra o enfrentamientos armados, ser campeones de la solidaridad y la empatía se vuelve imprescindible.

En este marco, Fundación ACNUR Argentina desarrolla la campaña “La Hinchada Solidaria Más Grande del Mundo”. La misma propone reunir más de un millón y medio de personas que, a través de su firma, se sumen a acompañar a quienes tuvieron que huir de sus hogares. La firma de cada persona se convierte en una estrella que lleva su nombre dentro del tradicional Poncho Azul de la organización.

De esta manera, el poncho se transforma en el Poncho del Millón de Estrellas, donde cada una representa a una persona que decide involucrarse, acompañar y visibilizar la realidad de quienes se ven forzados a huir. Cada estrella funciona como un gesto concreto de acompañamiento colectivo, una forma de reconstruir simbólicamente ese abrigo perdido.

A la campaña ya se sumaron distintas figuras públicas que demostraron su apoyo a las personas refugiadas y desplazadas. Entre ellas se encuentran Claudia Villafañe, Pablo Giralt, Osvaldo Laport, Georgina Barbarossa y Noel Barrionuevo.

“Con esta iniciativa buscamos que la sociedad se involucre desde un lugar cercano y significativo. El Mundial es una oportunidad única para canalizar la pasión colectiva. Queremos demostrar que también podemos ser la hinchada más grande cuando se trata de acompañar a quienes más lo necesitan. Cuando alguien firma, no solo suma una estrella: está diciendo ‘me importa’, ‘te veo’, ‘no estás solo’. En un contexto tan difícil, esa empatía también transforma una ocasión de vulnerabilidad extrema en una oportunidad”, sostiene Alfredo Botti, Director General de Fundación ACNUR Argentina.

Cuando alguien huye, no solo pierde su hogar, sino también su comunidad, su sentido de pertenencia y su lugar en el mundo. Hoy, cada firma puede ser una estrella que ilumine ese camino de incertidumbre que enfrentan millones de personas refugiadas y desplazadas. Para sumar tu nombre ingresá en fundacionacnur.org.