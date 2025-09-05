Uno Entre Rios | Economia | Reforma tributaria

Reforma tributaria: ingresos brutos, impuesto al cheque, los más distorisivos

Especialistas en política tributaria señalan que Ingresos brutos, impuesto al cheque y retenciones son los tributos a eliminar por distorsivos

5 de septiembre 2025 · 13:46hs
Especialistas tributarios coinciden en que el impuesto a los “ingresos brutos” y al cheque son los dos gravámenes más distorsivos y cuya modificación debe ser prioridad en una eventual reforma.

El presidente del Instituto de Estudios Sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Osvaldo Giordano afirmó que “los malos impuestos generan más de un cuarto del financiamiento del Estado” y, en ese contexto mencionó a los Ingresos Brutos, las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque. “Son tributos que generan distorsiones, desalientan la inversión y erosionan la competitividad del país”, afirmó.

A la hora de brindar alternativas propuso sustituir su idea de converger en un “súper IVA” que unifique los tres impuestos que gravan las ventas (IVA, ingresos brutos y tasas municipales) en un solo tributo.

A su turno, Litvin fue contundente: “Obviamente el que lleva la delantera de los peores impuestos es ingresos brutos, el peor de los impuestos del sistema tributario. Le siguen las retenciones a las exportaciones y el impuesto a los créditos y débitos bancarios.”

También subrayó que la reforma debe apoyarse en dos pilares: “mejorar la competitividad y simplificar el sistema tributario”. Y concluyó: “No podemos pensar en reforma tributaria sin equilibrio fiscal sustentable. Necesitamos avanzar hacia un pacto fiscal que le dé previsibilidad y estabilidad al país.”

Ambos especialistas formaron parte del 25° Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas, organizado por la FACPCE

Reforma tributaria impuesto Ingresos Brutos retenciones
