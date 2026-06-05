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Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante Resolución N° 46/26 el Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENREGE) autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Junio de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

5 de junio 2026 · 12:23hs
Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante Resolución N° 46/26 el Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENREGE) autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Junio de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos. Por otro lado, por Resolución N° 121/26 de la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional dispuso para el mes de Junio de 2026 una bonificación adicional del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre el consumo correspondiente a dicho mes, aplicable a los usuarios de gas natural, beneficiarios del Régimen de Subsidio Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto N° 943/25. Dicha bonificación se adicionará a la bonificación general prevista en el artículo 7 del Decreto 943/25, en los términos del Articulo 8 del citado decreto.

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