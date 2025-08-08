Shell aumentó sus combustibles un 1,5% promedio La petrolera Shell dispuso desde este viernes, un nuevo aumento de combustibles, que trepó al 1,5%. Es el segundo aumento en una semana 8 de agosto 2025 · 12:44hs

El jueves 1 el Gobierno nacional había dispuesto una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para el mes de agosto, medida que tuvo impacto en los precios en los surtidores.

Con este nuevo ajuste así quedó la pizarra Precios nuevos Super: De $1.448 a $1.470 (1,5 %) VP nafta De $1.690 a $1.707 (1%) Diesel. De 1.499 a $1.514 (1%) VP Diesel: De $ 1.717 a $1.734 (1%)