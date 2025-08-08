Uno Entre Rios | Economia | Shell

Shell aumentó sus combustibles un 1,5% promedio

La petrolera Shell dispuso desde este viernes, un nuevo aumento de combustibles, que trepó al 1,5%. Es el segundo aumento en una semana

8 de agosto 2025 · 12:44hs
La petrolera Shell dispuso desde este viernes, un nuevo aumento de combustibles, que trepó al 1,5%.

La petrolera Shell dispuso desde este viernes, un nuevo aumento de combustibles, que trepó al 1,5%. Es el segundo aumento en menos de una semana.

El jueves 1 el Gobierno nacional había dispuesto una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para el mes de agosto, medida que tuvo impacto en los precios en los surtidores.

El Gobierno eliminó las retenciones a la minería. El Ejecutivo dijo que esta medida no afectará significativamente la recaudación tributaria ni el equilibrio fiscal.

El Gobierno eliminó las retenciones a la minería

Con este nuevo ajuste así quedó la pizarra

Precios nuevos

Super: De $1.448 a $1.470 (1,5 %)

VP nafta De $1.690 a $1.707 (1%)

Diesel. De 1.499 a $1.514 (1%)

VP Diesel: De $ 1.717 a $1.734 (1%)

