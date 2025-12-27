Privatizaciones: las empresas que el Gobierno pondrá a la venta en 2026

Una por una, las empresas que el Gobierno buscará privatizar en 2026. En el listado de privatizaciones hay ferroviarias, servicios, transporte, energía

En el marco de esa estrategia, avanza con la venta de la transformación de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea. También de Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Telam. Y con la privatización de otras compañías públicas, como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, el gigante que provee agua potable y cloacas al área metropolitana. Con ese objetivo, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA).

Este viernes se inscribió en el Registro Público la última de estas transformaciones, que fue la correspondiente a “Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE)”, empresa que quedó convertida en “Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)”.

El presidente Javier Milei, a través del art. 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, dispuso que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier fuera el tipo o forma societaria adoptada, se transformarían en Sociedades Anónimas, de modo de quedar sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.

Además, la mira está puesta principalmente en energía y transporte. Esto incluye a Corredores Viales, que abarca 9.000 kilómetros de rutas; la empresa de energía Enarsa; Intercargo, despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía.

Las empresas y organismos que se encuentran en el listado para ser privatizados, por sector

Infraestructura y Transporte

Este sector es uno de los focos principales de la gestión y abarca tanto la gestión de rutas como el transporte ferroviario y aéreo

Administración de Infraestructura Ferroviaria

• Operadora Ferroviaria.

• Ferrocarriles Argentinos: Recientemente convertida en Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), siendo la última en completar este programa de transformación legal.

• Corredores Viales: Responsable de 9.000 kilómetros de rutas.

• Intercargo: Empresa de servicios de rampa que ya ha despertado interés en grupos internacionales.

• Empresa Argentina de Navegación Aérea.

• Administración General de Puertos.

• Vías Navegables Troncal (Hidrovía).

Energía y Servicios Públicos

El Gobierno busca transferir al sector privado activos clave en la generación y distribución de energía, así como servicios de saneamiento

• Enarsa (Energía Argentina S.A.)

• Transener.

• Represas hidroeléctricas.

• AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos): Empresa que provee agua potable y cloacas en el área metropolitana.

Comunicación, Educación y Medios

Las empresas dedicadas a la generación de contenidos y telecomunicaciones estatales también forman parte del plan:

• Telam.

• Radio y Televisión Argentina.

• Contenidos Públicos.

• Edu.Ar.

Industria y Otros Sectores

• Fabricaciones Militares.

• Casa de Moneda.