Canasta navideña tuvo aumentos de hasta 44% interanual

Consultora privada hizo un relevamiento de la canasta navideña. El menú de las Fiestas aumentó 44% interanual, sobre todo carne, gaseosas y pan dulce

25 de diciembre 2025 · 13:59hs
El tradicional menú navideño para la celebración familiar tuvo un aumento de hasta 44% interanual, con incrementos más significativos en carne, gaseosas y pan dulce, según un estudio privado.

La consultora Focus Market analizó la evolución de precios de los productos que constituyen un menú navideño para cuatro personas, tomando en cuenta tres categorías: económico, intermedio y premium, que constan de plato principal, postre, mesa dulce y brindis, en cada caso.

canasta navideña7.jpg

"Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado", detalló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

El menú económico este año 2025 cuesta $98.266, y está conformado por un plato principal con lechón, gaseosa cola (tercera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo y 1/2 de helado de pote, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra.

Entre los productos que más aumentaron en el menú económico se encuentran:

  • pan dulce con frutas 44%
  • budin sin frutas 27%
  • espumante de ananá 25%

Por otro lado, los productos que menos aumentaron son helado de pote 1,5kg -24%, sidra -3%, y ensalada de papa y huevo 4%.

El menú intermedio este año 2025 suma un total de $196.599 y está formado por un plato principal con asado del centro, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos, 1 budín con chips de chocolate, 1 garrapiñada de maní, 1 turrón de almendras, 1 espumante de fresa y 1 champagne.

canasta de navidad inflación espumantes

"El pan dulce con frutos secos viene afectado por la suba del precio de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyo costo se ve directamente influido por el movimiento del tipo de cambio y la inflación internacional en alimentos”, explicó Di Pace.

Entre los productos que más aumentaron en el menú intermedio se encuentran: gaseosa cola (primera marca) 58%, asado del centro 46%, y pan dulce con frutos secos 42%. Por otro lado, los productos que menos aumentaron son ensalada de papa y huevo 4%, vino tinto clásico 10%, y champagne extra brut 15%.

canasta de navidad inflación 1

Por último, el menú premium este año suma un total de $314.768, formado por un plato principal con peceto entero premium, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos y frutas (panadería), 1 stollen alemán, 1 torta de frutos secos, 1 turrón español blando de yema con maní, 1 sidra premium y 1 champagne premium.

Entre los productos que más aumentaron en el menú premium se encuentran: peceto entero premium 62%, gaseosa cola (primera marca) 58%, y champagne primera marca 56%. Por otro lado, los productos que menos aumentaron son torta de frutos secos 7%, y vino cabernet sauvignon 9%.

En comparación interanual, la cena económica pasó de $87.127 en 2024 a $98.266 en 2025, con un incremento de 13%; la cena intermedia pasó de $141.770 en 2024 a $196.599 en 2025, con una suba de 39%; y la cena premium pasó de $218.651 en 2024 a $314.768 en 2025, con un aumento de 44%, concluyó el informe.

Canasta Navideña Aumentos carne productos
