Canasta navideña tuvo aumentos de hasta 44% interanual

Consultora privada hizo un relevamiento de la canasta navideña. El menú de las Fiestas aumentó 44% interanual, sobre todo carne, gaseosas y pan dulce

El tradicional menú navideño para la celebración familiar tuvo un aumento de hasta 44% interanual , con incrementos más significativos en carne, gaseosas y pan dulce , según un estudio privado.

La consultora Focus Market analizó la evolución de precios de los productos que constituyen un menú navideño para cuatro personas, tomando en cuenta tres categorías : económico, intermedio y premium, que constan de plato principal, postre, mesa dulce y brindis, en cada caso.

"Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado", detalló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

El menú económico este año 2025 cuesta $98.266, y está conformado por un plato principal con lechón, gaseosa cola (tercera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo y 1/2 de helado de pote, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra.

Entre los productos que más aumentaron en el menú económico se encuentran:

pan dulce con frutas 44%

budin sin frutas 27%

espumante de ananá 25%

Por otro lado, los productos que menos aumentaron son helado de pote 1,5kg -24%, sidra -3%, y ensalada de papa y huevo 4%.

El menú intermedio este año 2025 suma un total de $196.599 y está formado por un plato principal con asado del centro, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos, 1 budín con chips de chocolate, 1 garrapiñada de maní, 1 turrón de almendras, 1 espumante de fresa y 1 champagne.

"El pan dulce con frutos secos viene afectado por la suba del precio de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyo costo se ve directamente influido por el movimiento del tipo de cambio y la inflación internacional en alimentos”, explicó Di Pace.

Entre los productos que más aumentaron en el menú intermedio se encuentran: gaseosa cola (primera marca) 58%, asado del centro 46%, y pan dulce con frutos secos 42%. Por otro lado, los productos que menos aumentaron son ensalada de papa y huevo 4%, vino tinto clásico 10%, y champagne extra brut 15%.

Por último, el menú premium este año suma un total de $314.768, formado por un plato principal con peceto entero premium, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis/mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos y frutas (panadería), 1 stollen alemán, 1 torta de frutos secos, 1 turrón español blando de yema con maní, 1 sidra premium y 1 champagne premium.

Entre los productos que más aumentaron en el menú premium se encuentran: peceto entero premium 62%, gaseosa cola (primera marca) 58%, y champagne primera marca 56%. Por otro lado, los productos que menos aumentaron son torta de frutos secos 7%, y vino cabernet sauvignon 9%.

En comparación interanual, la cena económica pasó de $87.127 en 2024 a $98.266 en 2025, con un incremento de 13%; la cena intermedia pasó de $141.770 en 2024 a $196.599 en 2025, con una suba de 39%; y la cena premium pasó de $218.651 en 2024 a $314.768 en 2025, con un aumento de 44%, concluyó el informe.