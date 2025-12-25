Uno Entre Rios | Economia | Paritarias

Paritarias: cómo quedaron posicionados los sindicatos

En las Paritarias los gremios trataron de empatar la inflación. Los mejores acuerdos lo lograron Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios y Seguros. El ranking

25 de diciembre 2025 · 14:14hs
En las Paritarias los gremios trataron de empatar la inflación. Los mejores acuerdos lo lograron Aceiteros

En las Paritarias los gremios trataron de empatar la inflación. Los mejores acuerdos lo lograron Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios y Seguros. El ranking
En las Paritarias los gremios trataron de empatar la inflación. Los mejores acuerdos lo lograron Aceiteros

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

En las Paritarias los gremios trataron de empatar la inflación. Los mejores acuerdos lo lograron Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios y Seguros. El ranking

Algunos de los sindicatos que cerraron las mejores paritarias en diciembre fueron Aceiteros, Metalúrgicos, Bancarios, Seguros, Maestranza, Pasteleros y Televisión, según un relevamiento hecho por Noticias Argentinas.

En el tramo final de las paritarias 2025, los principales gremios cerraron las siguientes cifras:

Consultora privada hizo un relevamiento de la canasta navideña. El menú de las Fiestas aumentó 44% interanual, sobre todo carne, gaseosas y pan dulce

Canasta navideña tuvo aumentos de hasta 44% interanual

Navidad: las ventas de juguetes cayeron 6,9% y el sector refuerza la expectativa en Reyes Magos, haciendo énfasis en la compra segura

Las ventas de juguetes cayeron un 6,9% esta Navidad

  • UOM (metalúrgicos): Octubre 2025: $35.000 no remunerativos; noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; diciembre 2025: $35.000 no remunerativos; enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; febrero 2026: $25.000 no remunerativos y marzo 2026: $35.000 no remunerativos.
uom.jpg
  • Bancarios: El ajuste por inflación acordado llevó el salario inicial a casi $2 millones más el plus Día del Bancario ($1.708.032).
  • Aceiteros: Alcanzaron un entendimiento que ubicó al salario básico inicial para la categoría de peón en $2.075.186 en noviembre de 2025, $2.100.000 en diciembre de 2025 y $2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026.
  • Camioneros: 1% general sobre básicos de noviembre. Lo pactado asegura subas en seis tramos: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.
  • Carne (FESITCARA): Los sindicatos de la carne confirmaron aumentos para noviembre: 2,5 %; diciembre: 2 %; enero: 1,8 % y febrero: 1,7%.
Frigorifico Alberdi Oro Verde´1.jpg
  • Seguros: Selló un acuerdo del 9,84% escalonado en cuatro meses. Noviembre un 3,5% calculado sobre la base salarial de octubre. 2%: en diciembre (base noviembre), 2% en enero de 2026 (base diciembre), y el último 2% en febrero de 2026 (base enero).
  • Televisión (SATSAID): 2,3 no remunerativo en noviembre, a cobrar en diciembre para los trabajadores de cable (convenio con ATCV). Productoras y canales abiertos cerró un aumento del 9´26% en tres tramos: octubre: 3%, noviembre: 4% y enero: 2,26%.
  • Maestranza (SOM): Actualización del 9,68% en cuatro meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026. Es decir, 3,39% en octubre 0,98% en noviembre 3,27% en diciembre 1,73% en enero de 2026.
  • Pasteleros: Se continúa con la aplicación de los tramos de incrementos acordados en octubre pasado, es decir 4,37% al básico + 2,22% no remunerativa.
Mecanicos-SMATA-775x350.jpg
  • Mecánicos (SMATA): Alcanzó una suba en diciembre para sus trabajadores que deja al básico en $1.633.051,18 para la mayor categoría y para la menor será de $816.537,58.
  • Sanidad (FATSA): 1,5% en diciembre acumulativo y 1,5% en enero acumulativo.
  • Comercio (FAECYS): Cerró un 1% sobre noviembre y se encuentran en tratativas para nuevos aumentos.
  • Construcción (UOCRA): 1,4% sobre básicos de octubre más suma no remunerativa en dos cuotas quincenales y un 1,3% adicional en diciembre, calculado sobre los valores ya actualizados de noviembre.
Paritarias Bancarios Seguros aceiteros
Noticias relacionadas
Culminó la consulta pública para la implementación de las nuevas tarifas focalizadas para poder implementar el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

Con Milei, cerraron más de 20 mil empresas y se perdieron 154 mil empleos.

Con Milei, cerraron más de 20 mil empresas y se perdieron 154 mil empleos

Se profundiza la motosierra. Un informe de CEPA detalla caídas en prestaciones sociales, subsidios y obra pública. También bajaron los recursos en universidades y jubilaciones.

Reportan caídas en prestaciones sociales, subsidios y obra pública

Enersa y la Secretaría de Turismo promueven la movilidad sustentable con la instalación de cargadores eléctricos en hoteles y termas

Enersa y la Secretaría de Turismo promueven la instalación de cargadores eléctricos

Ver comentarios

Lo último

Navidad bajo el agua: Emanuel Noir jugó con sus hijas en calles inundadas

Navidad bajo el agua: Emanuel Noir jugó con sus hijas en calles inundadas

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Mitre cerró la llegada del concordiense Gustavo Fernández

Mitre cerró la llegada del concordiense Gustavo Fernández

Ultimo Momento
Navidad bajo el agua: Emanuel Noir jugó con sus hijas en calles inundadas

Navidad bajo el agua: Emanuel Noir jugó con sus hijas en calles inundadas

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Mitre cerró la llegada del concordiense Gustavo Fernández

Mitre cerró la llegada del concordiense Gustavo Fernández

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron la Navidad en Rosario

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron la Navidad en Rosario

Maxi López pasó la Navidad en Suiza junto a Daniela Christiansson

Maxi López pasó la Navidad en Suiza junto a Daniela Christiansson

Policiales
Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Concepción del Uruguay: dos heridos graves tras un choque de motos

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Ovación
Mitre cerró la llegada del concordiense Gustavo Fernández

Mitre cerró la llegada del concordiense Gustavo Fernández

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

En Concordia premiaron a los deportistas

En Concordia premiaron a los deportistas

La provincia
Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Paraná: se entregaron regalos navideños en el comedor Mujeres Ladrilleras Organizadas

Dejanos tu comentario