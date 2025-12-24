Esta Navidad las ventas de juguetes cayeron 6,9%. El sector hace énfasis en la compra seguray refuerza expectativas para Reyes Magos. Los rubros más dinámicos

Navidad: las ventas de juguetes cayeron 6,9% y el sector refuerza la expectativa en Reyes Magos, haciendo énfasis en la compra segura

Navidad: las ventas de juguetes cayeron 6,9% y el sector refuerza la expectativa en Reyes Magos, haciendo énfasis en la compra segura

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que las ventas de juguetes durante las Fiestas de Navidad registraron una caída del 6,9% en unidades en comparación con el mismo período del año pasado, en un contexto signado por un consumo más cauteloso, restricciones presupuestarias en los hogares y decisiones de compra más racionales por parte de las familias.

El Presidente de la entidad, Dr. Matías Furió, señaló que “si bien el resultado final fue negativo, el desempeño de diciembre fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, mes que había mostrado una caída fuerte e inesperada. En particular, se observó una mejora en el ritmo de ventas durante los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses posteriores”.

¿Por qué algunas personas no disfrutan la Navidad? Esto dice la psicología

Juguetes nacionales

El comportamiento del mercado estuvo fuertemente influenciado por promociones, descuentos y opciones de financiamiento, que permitieron sostener el nivel de actividad, especialmente a través de las compras de último momento, que explicaron una parte relevante de las operaciones.

Las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron aproximadamente el 95% de las transacciones, con un uso de efectivo prácticamente nulo.

Las ventas online, que representan cerca del 25% del total del mercado, se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual, afectadas por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon. En paralelo, las ventas presenciales en el comercio tradicional físico registraron una caída cercana al 10%, lo que explica que, aun con la estabilidad del canal digital, el resultado global del sector haya arrojado una baja del 6,9% en unidades.

Para Reyes, regalar juguetes es un clásico.jpg Para Reyes, regalar juguetes es un clásico

En cuanto al ticket promedio, en las jugueterías de barrio se ubicó en torno a los $19.000 por juguete, en supermercados alrededor de los $10.000, mientras que en las cadenas de jugueterías ascendió a aproximadamente $45.000, reflejando un mercado orientado mayoritariamente a productos de precio bajo y medio.

Desde la CAIJ destacaron que no se registraron aumentos de precios a lo largo del año y que el mercado mostró dos realidades claramente diferenciadas. Por un lado, el juguete nacional tuvo una muy buena performance, impulsada por precios de referencia estables y previsibles, además de una relación precio–calidad acorde al poder adquisitivo de las familias. Por otro, se observó una sobreoferta de productos importados similares, con precios fluctuantes y desalineados con la realidad del mercado argentino, que no lograron adecuarse a la demanda actual.

Juguetes venta Día de las Infancias (3).jpg

La oferta importada mostró un desempeño muy negativo, asociado a precios distorsionados, falta de coherencia comercial y, en muchos casos, baja calidad. Se detectaron situaciones en las que un mismo juguete importado fue ofrecido por distintas empresas importadoras a valores muy dispares, generando confusión y desconfianza en los consumidores.

En este contexto, los juguetes económicos y de precio bajo concentraron el mayor volumen de ventas y mostraron el mejor desempeño relativo dentro de un mercado en retracción, mientras que los productos de alto valor, incluidos aquellos asociados a licencias, películas y grandes marcas, tuvieron muy baja rotación. Muchas de estas licencias y artículos de marcas internacionales reconocidas se concentraron en tiendas virtuales del exterior, lo que impactó negativamente en el desempeño de las plataformas locales.

Durante la campaña navideña, el mayor volumen de ventas se concentró en categorías que combinan valor lúdico, durabilidad, precio accesible y uso compartido.

Juguetes importados juguetes nacionales precios ventas

Los rubros más dinámicos

• Juguetes de primera infancia (hasta 4 años): Didácticos, apilables, encastres, autitos y juguetes sensoriales de Megaprice, Antex, Duravit, Evamagic y Bimbi, con alta participación de producción nacional y demanda sostenida.

• Juguetes de aire libre, playa y pileta: Lanzaaguas de Chikitoys, flota flotas, baldecitos y juegos para arena de Megaprice, Duravit y Chichess. También se destacaron los toboganes de Vegui, las pelotas de TurbyToy y los pata-patas y triciclos de Rondi, Biemme y Unibike. Dentro de los productos importados, los inflables concentraron buena parte de la demanda.

• Juegos de mesa familiares: Entre los más elegidos por su valor educativo y social, con fuerte presencia de la industria nacional, destacándose marcas como Ruibal, Top Toys y Plastigal.

• Juguetes creativos y de manualidades: Sets de masas y actividades sin pantallas, como Chikimasa, Smooshi y Antex, junto con kits de arte y manualidades de Juliana, muy demandados dentro del segmento de menor ticket.

Barbie.jpg

Muñecas y bebotes: Un clásico del mercado argentino, con protagonismo de marcas nacionales como YolyBell, Le Bebot, Monsi y Casita de Muñecas, en distintos tamaños y rangos de precios.

• Peluches interactivos, mascotas electrónicas y juguetes tecnológicos simples: Animales interactivos, mascotas electrónicas y dinosaurios con sonido y movimiento, que combinan tecnología accesible y juego simbólico, se ubicaron entre los productos con mayor crecimiento en búsquedas y ventas.

• Segmento premium y licencias: Se destacaron productos como Playmobil, LEGO, Cry Babies y Barbie, así como autos y motos a batería. Entre las licencias más buscadas figuraron Spiderman, La Casa de Gabby, Monster High, Paw Patrol, Disney Princess, Hot Wheels, Jurassic World y Minecraft. También se registró un alto nivel de consultas por la licencia “Las Guerreras K-Pop”, con una oferta limitada en el mercado formal.

Los relevamientos se basan en consultas a jugueterías físicas, tiendas online del sector y plataformas de comercio electrónico.

multas juguetes importaciones

Seguridad y control del mercado

En paralelo, el Presidente de la entidad, Dr. Matías Furió, destacó y agradeció el accionar de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que en el marco de la política de Vigilancia de Mercado y a partir de denuncias realizadas por la CAIJ, aplicó las primeras de una serie de multas que, en conjunto, superan los $100 millones, a importadores que comercializaban juguetes que no cumplían con la normativa de seguridad vigente.

Las alcanzan, entre otros casos, a un juguete destinado a bebés que superaba los niveles de sonido permitidos, pese a exhibir sellos de seguridad en su envase. Como resultado, se dispuso el retiro de los productos del mercado, la baja de publicaciones en plataformas de comercio electrónico y la aplicación de sanciones económicas, además de la posibilidad de bloquear el CUIT si persisten las maniobras desleales.

El Dr. Furió remarcó que “la cámara continuará con el monitoreo en jugueterías y supermercados desde su Observatorio Argentino de Juguetes y resaltó la importancia de adquirir juguetes seguros en canales formales y comercios habilitados, donde los productos cuentan con el Marcado de Conformidad (Código QR + “AR” y “dos tildes”). De cara a Reyes Magos, la forma más efectiva de cuidar a nuestros niños y niñas, es con un juguete seguro”