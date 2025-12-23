El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

Culminó la consulta pública para la implementación de las nuevas tarifas de energía y poder implementar el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

Culminó la consulta pública para la implementación de las nuevas tarifas focalizadas para poder implementar el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

Culminó la consulta pública para la implementación de las nuevas tarifas focalizadas para poder implementar el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

El Gobierno nacional formalizó el cierre de la consulta pública destinada a modificar el esquema de asistencia en los servicios públicos y quedó allanado el camino para la puesta en práctica el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El procedimiento de participación ciudadana concluyó a las 0:00 horas del 20 de diciembre de 2025, según lo establecido en la Resolución 592/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. Durante el plazo de quince días hábiles, la autoridad de aplicación recibió presentaciones de usuarios, empresas distribuidoras, entes reguladores y asociaciones de consumidores.

Con Milei, cerraron más de 20 mil empresas y se perdieron 154 mil empleos

El proyecto contempla la readecuación de los precios de referencia del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del gas propano y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). Los lineamientos técnicos incluyen:

· Bonificación transición: Se aplicará un descuento extraordinario durante el año 2026.

· Canasta Básica Energética (CBE): El subsidio se determinará en función de un bloque de consumo básico necesario según la zona bioclimática de residencia.

· Criterio de ingresos: El Estado cubrirá el excedente cuando el costo de la CBE supere un porcentaje específico del ingreso total del grupo familiar.

· Patrimonio: Se utilizarán cruces de datos sobre titularidad de inmuebles, vehículos de menos de 10 años de antigüedad, medicina prepaga y consumos en moneda extranjera para determinar la elegibilidad.

Enersa.jpg

Las presentaciones realizadas durante la consulta pública se centraron en los topes de consumo subsidiados por zonas geográficas. Asimismo, las asociaciones de consumidores solicitaron mecanismos de atención presencial para el registro, con el fin de evitar la exclusión de hogares sin acceso a medios digitales.

La autoridad de aplicación ratificó que el sistema busca establecer valores consistentes con los costos económicos de abastecimiento. Tras el cierre de esta etapa, el Poder Ejecutivo Nacional recibió los antecedentes y evaluaciones técnicas para avanzar con la reestructuración definitiva de los subsidios, lo que representa la culminación del período de transición vigente.

El Criterio de Ingresos responderá a los siguientes parámetros específicos

1. Umbral de ingresos

Límite máximo: El acceso al subsidio se restringe a hogares cuyos ingresos totales mensuales sean inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT), según la medición del INDEC.

Referencia económica: A valores de diciembre de 2025, este umbral se sitúa aproximadamente en los $3.640.000.

Reducción del tope: El sistema previo permitía ingresos de hasta 3,5 CBT; la nueva normativa reduce este margen, lo que implica la salida del beneficio para un sector de la población anteriormente categorizado como ingresos medios (Nivel 3).

2. Capacidad de pago y el concepto de la CBE

Relación ingreso-gasto: El criterio no solo considera el monto total, sino la proporción que el gasto energético representa sobre los ingresos familiares.

Cálculo: El Estado interviene cuando el costo de la Canasta Básica Energética (CBE) —definida como el bloque de consumo mínimo necesario según la zona bioclimática— supera un porcentaje determinado de los ingresos del hogar (establecido entre el 10% y el 15%). El subsidio cubre únicamente esa diferencia.

3. Cruce de datos y patrimonio

El criterio de ingresos se complementa con exclusiones automáticas basadas en el patrimonio. Un hogar queda excluido del subsidio, independientemente de sus ingresos declarados, si algún integrante cumple con estas condiciones:

Vehículos: Poseer un automotor con menos de 10 años de antigüedad (exceptuando personas con discapacidad).

Inmuebles: Ser titular de dos o más inmuebles.

Bienes de lujo: Poseer embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios.

Consumos: Mantener servicios de medicina prepaga no vinculada al empleo en relación de dependencia o registrar consumos elevados en moneda extranjera.

4. Categorización simplificada