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La empresa Studio Soft más de 30 años de respaldo, servicio y venta

La empresa ofrece herramientas digitales, asistencia técnica, equipos y vigilancia electrónica para hogares, comercios y negocios.

17 de septiembre 2026 · 10:02hs
La empresa Studio Soft lleva más de tres décadas junto a cada cliente y familia.

La empresa Studio Soft lleva más de tres décadas junto a cada cliente y familia.

Con más de tres décadas de trayectoria, Studio Soft desarrolló una propuesta orientada a acompañar las necesidades tecnológicas de empresas, estudios contables, emprendedores y familias. Su recorrido combina la comercialización de equipamiento, herramientas para la gestión, asistencia técnica y atención personalizada, con una mirada puesta en resolver necesidades concretas.

Desde sus comienzos, la empresa construyó su actividad sobre un vínculo cercano con quienes recurren a sus servicios. Ese enfoque le permitió ampliar su oferta a medida que evolucionaron los dispositivos, las modalidades de trabajo y las demandas vinculadas con la informática.

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Soluciones para empresas y profesionales

En el segmento profesional y comercial, Studio Soft cuenta con sistemas y herramientas destinadas a estudios contables, empresas y emprendimientos. Estas soluciones apuntan a ordenar procesos, facilitar tareas administrativas y mejorar el seguimiento de la información necesaria para la actividad cotidiana, de acuerdo con las características de cada cliente.

El servicio técnico representa otro de los ejes de la empresa. El equipo trabaja con celulares, tablets, computadoras personales, notebooks y otros dispositivos, con asistencia destinada a recuperar su funcionamiento y extender su vida útil.

La atención busca identificar cada inconveniente y ofrecer una alternativa acorde con las características del equipo y el uso que tendrá, priorizando soluciones prácticas para cada caso.

Equipamiento y productos tecnológicos

A esta propuesta se suma un catálogo de productos tecnológicos. Celulares, notebooks, computadoras, accesorios, insumos informáticos, mouse, teclados y otros artículos forman parte de una variedad que permite resolver necesidades de equipamiento, renovación y complementos tanto para el trabajo como para el hogar.

La instalación de cámaras de seguridad ocupa también un lugar destacado. El servicio está dirigido a comercios, empresas y particulares que buscan incorporar herramientas de monitoreo y protección para sus espacios.

La relación con el cliente

Para Studio Soft, la atención constituye un componente central de la relación con sus clientes. La empresa procura acompañar el proceso desde la identificación de la necesidad hasta la elección de una solución, incluyendo el soporte posterior cuando corresponde.

El objetivo no se limita a la entrega de un producto. La propuesta busca integrar tecnología, asesoramiento y soporte para que cada adquisición o servicio tenga una utilidad concreta.

Esa modalidad resulta relevante en un mercado donde los equipos y las herramientas digitales se renuevan de manera permanente. Con el paso del tiempo, Studio Soft incorporó nuevas prestaciones y amplió las categorías disponibles, adaptándose a los cambios tecnológicos sin dejar de lado el trato personalizado que caracteriza su vínculo con el público.

Desde una familia que necesita reparar un dispositivo hasta un estudio contable que requiere herramientas específicas, la propuesta apunta a concentrar respuestas y acompañamiento en un mismo proveedor.

De este modo, Studio Soft combina conocimiento técnico, cercanía y respuestas prácticas para cada usuario, con una trayectoria construida a partir de la adaptación a las nuevas tecnologías y de un vínculo sostenido con sus clientes.

Empresa Servicio venta Negocios Studio Soft 22° Jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER)
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