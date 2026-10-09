Mercado Pago lanzó una función que oculta saldos e inversiones cuando el usuario sale de casa

Mercado Pago lanzó Dinero Blindado protege información financiera fuera de redes WiFi habituales y permite restringir transferencias y operaciones en dólares.

Mercado Pago presentó Dinero Blindado, una nueva función de seguridad que permite ocultar saldos e inversiones y restringir determinadas operaciones financieras cuando los usuarios se encuentran fuera de sus lugares habituales, como su casa o su oficina.

La herramienta busca reforzar la protección del dinero digital ante situaciones de mayor exposición, como circular por la calle o utilizar el celular en lugares concurridos. Según informó la empresa, la función ya está disponible para todos los usuarios de la plataforma.

El sistema toma como referencia las redes WiFi que cada persona identifica como entornos de confianza. Cuando el dispositivo deja de estar conectado a esas redes, se activa la protección y se oculta información sensible, incluidos los saldos en dólares y las inversiones en pesos y moneda extranjera.

Además, los usuarios pueden inhabilitar las transferencias en dólares y las operaciones de compra y venta de esa moneda fuera de los lugares configurados. La protección se puede personalizar para elegir qué productos resguardar y cuándo activar o pausar la función.

Cómo funciona Dinero Blindado de Mercado Pago

La herramienta se configura desde la Central de Seguridad de la aplicación o mediante Mago, el asistente personal de Mercado Pago. Allí, cada usuario puede seleccionar sus redes WiFi de confianza y definir qué información y operaciones desea proteger.

Cuando la persona sale de esos entornos, la función oculta temporalmente los datos financieros seleccionados y aplica las restricciones configuradas. Al regresar a una red reconocida como segura, puede volver a operar con normalidad.

“Hoy el celular es la billetera de millones de personas. Por eso, la prevención ante fraudes y la protección activa son atributos muy valorados”, afirmó Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago Argentina.

El ejecutivo sostuvo que Dinero Blindado se incorpora como una capa adicional de seguridad para que los usuarios puedan reducir los riesgos asociados al uso de sus cuentas digitales fuera de sus espacios habituales.

Qué preocupa a los usuarios ante el robo del celular

La presentación de la función se apoya en un relevamiento realizado por la compañía sobre los hábitos y las preocupaciones vinculadas con la seguridad financiera digital.

Según esos datos, el 52% de los encuestados señaló que su principal preocupación ante la pérdida o el robo del teléfono es que otra persona pueda utilizar su dinero digital. En tanto, el 22% identificó como principal temor el acceso a sus datos personales.

El estudio también indicó que más del 64% evita sacar el dispositivo en lugares concurridos, salvo que sea necesario, mientras que el 61% refuerza su protección mediante contraseñas o reconocimiento facial.

Además, nueve de cada diez participantes afirmaron que activarían o considerarían activar una herramienta como Dinero Blindado. Los resultados corresponden al relevamiento difundido por la propia empresa.

Cómo activar la nueva función

Para habilitar Dinero Blindado, los usuarios deben seguir estos pasos dentro de la aplicación:

Ingresar a la opción “Más” , ubicada en la barra inferior de la pantalla principal.

Seleccionar “Seguridad” y luego “Dinero Blindado” .

Elegir las redes WiFi de confianza y los productos financieros que desean proteger.

La nueva herramienta se suma a otras opciones disponibles en la Central de Seguridad de Mercado Pago. Entre ellas se encuentran la configuración de métodos de verificación, la designación de personas de confianza para reportar el robo de un dispositivo, la administración de alertas y la denuncia de estafas u operaciones sospechosas.

Con esta incorporación, la plataforma amplía las alternativas para proteger la información financiera y limitar determinadas operaciones cuando el usuario se encuentra fuera de sus entornos habituales.