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Inflación de julio: cuánto esperan las consultoras y qué factores incidieron en el dato

La inflación de julio se ubicaría entre 1,9% y 2,1% según las proyecciones de las consultoras, un registro levemente superior al 1,9% de junio.

9 de agosto 2026 · 22:41hs
La inflación de junio había sido del 1

La inflación de junio había sido del 1,9%, marcando su nivel más bajo en diez meses.

La inflación de julio se ubicaría entre 1,9% y 2,1% según las proyecciones de las consultoras, un registro levemente superior al 1,9% de junio. El escenario coincide con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyecta para julio un IPC de entre 1,9% y 2%.

De confirmarse, el índice nacional quedaría por debajo del 2,9% registrado en la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo mes.

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La inflación de julio

Uno de los factores que habría ejercido mayor presión sobre los precios fue el período de vacaciones de invierno. El movimiento turístico generó aumentos en los rubros vinculados con turismo y recreación, mientras que el Mundial 2026 también habría tenido incidencia, especialmente sobre los valores de los pasajes aéreos.

La consultora C&T estimó una inflación similar a la de junio y señaló que tanto la inflación núcleo como los componentes estacionales mostraron una mayor incidencia, mientras que los precios regulados se mantuvieron moderados.

“Como suele suceder en los meses de julio, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de fútbol, que impactó en los pasajes de avión especialmente. Esto explicó la dinámica del componente estacional”, explicó la consultora.

Otro elemento que podría haber contribuido al resultado fue el traslado parcial de la suba del dólar registrada entre fines de junio y comienzos de julio. El tipo de cambio aumentó unos $100 durante ese período, un movimiento que podría haber tenido algún impacto sobre determinados precios.

Actualmente, el Gobierno atraviesa un proceso desinflacionario marcado. El último mal dato que tuvo que digerir fue el de marzo, cuando la inflación se aceleró al 3,4%. A partir de ahí, transitó un camino que lo llevó a reducir el IPC por debajo de los dos puntos, algo que no se lograba desde agosto de 2025.

En concreto, el sendero tuvo una ralentización marcada: en abril fue de 2,6%, pasó a 2,1% en mayo y cerró junio con 1,9%.

El Gobierno espera poder continuar demostrando que la inflación es una problemática ya resuelta y poner el ojo en otros aspectos, tanto económicos como políticos en lo referido a la agenda legislativa.

Inflación Banco Central julio
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