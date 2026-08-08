La maquinaria repuntó en julio, pero el agro enfrenta fertilizantes más caros, demoras en la cosecha y mercados de granos con menor dinamismo.

El agro argentino inicia agosto con señales de recuperación, pero persisten costos, clima y dudas.

La primera semana de agosto encontró al agro argentino atravesado por una combinación de señales positivas y advertencias. Mientras el mercado de maquinaria agrícola mostró en julio una recuperación que permite mirar con mayor expectativa al segundo semestre, otros segmentos de la actividad siguen condicionados por los costos, el clima y una demanda que todavía no termina de consolidarse.

El escenario también estuvo marcado por la agenda política y regulatoria que se discutió en el Congreso Aapresid 2026, por el debate sobre las aplicaciones de fitosanitarios en zonas periurbanas y por la necesidad de avanzar hacia sistemas productivos capaces de combinar eficiencia, tecnología y sustentabilidad.

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En ese contexto, estas fueron las principales señales que dejó la semana.

Maquinaria agrícola: julio marcó un fuerte repunte

Uno de los datos más alentadores apareció en el mercado de maquinaria agrícola. Durante julio se patentaron 696 cosechadoras, tractores y pulverizadoras, un 16,6% más que en el mismo mes de 2025 y un 45% por encima de junio.

El dato adquiere mayor relevancia porque el primer semestre había mostrado un comportamiento irregular. Con las cifras de julio, el acumulado de los primeros siete meses llegó a 3.999 unidades, apenas 0,9% por encima de las 3.964 registradas durante el mismo período del año pasado.

El mayor dinamismo apareció en las cosechadoras, con 84 unidades patentadas durante julio, un crecimiento interanual del 58,5%. Los tractores, por su parte, continuaron concentrando el mayor volumen del mercado, con 546 unidades y una suba interanual del 39,3%.

Las pulverizadoras también mejoraron respecto de junio, aunque todavía quedaron 9,6% por debajo de julio de 2025.

El dato permite hablar de una recuperación del ritmo de inversión, aunque todavía resulta prematuro considerar que se trata de un cambio definitivo de tendencia.

Carne: el ternero firme, pero el feedlot pone un límite

En ganadería, la señal fue diferente. El ternero continúa mostrando una fuerte valorización y se encuentra cerca de un 39% por encima de su promedio histórico. Sin embargo, el mercado del gordo enfrenta un techo debido al elevado nivel de ocupación de los feedlots.

La ocupación de los corrales alcanzó el 76%, con un stock superior al de un año atrás. Esa disponibilidad anticipa una oferta importante de hacienda terminada para los próximos meses y limita la posibilidad de una fuerte suba del precio del gordo.

Al mismo tiempo, la exportación enfrenta una situación ambivalente. China mantiene una demanda sostenida e Israel incrementa su actividad logística, pero el alto valor de la hacienda en dólares reduce la competitividad externa y comprime márgenes.

El mercado interno tampoco terminó de recuperar su capacidad de compra. El poder adquisitivo del salario continúa por debajo del año pasado, mientras la carne vacuna mantiene una diferencia importante de precio frente al pollo y el cerdo.

El mensaje para la ganadería es, entonces, de prudencia: la firmeza de la invernada no necesariamente implica que el gordo tenga el mismo recorrido y el nivel de ocupación de los feedlots obliga a mirar con atención las decisiones de inversión.

Fertilizantes: el costo que vuelve a ocupar el centro de la escena

Uno de los datos económicos más relevantes de la semana llegó desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Durante el primer semestre de 2026, Argentina importó fertilizantes por US$ 1.762 millones, el segundo valor más alto de la historia, impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales.

Según el análisis de la BCR, la suba de precios implicó un sobrecosto teórico de US$ 180 millones para el país durante los primeros seis meses del año.

El problema no fue solamente el valor de las importaciones. También se redujeron los volúmenes adquiridos. La importación de nitrogenados durante junio fue la más baja desde 2015 y quedó 60% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Argentina depende de las compras externas para abastecer buena parte de su consumo: alrededor del 50% de los nitrogenados y el 80% de los fosfatados son importados en años de normalidad operativa.

La situación adquiere especial importancia porque una parte significativa de las importaciones de nitrogenados se concentra durante el segundo semestre, justamente antes de la siembra de los cultivos de gruesa.

En paralelo, la aprobación de un nuevo proyecto bajo el RIGI para construir una planta de urea granulada en Bahía Blanca aparece como una apuesta de largo plazo para mejorar el abastecimiento doméstico.

Trigo y maíz: el clima vuelve a marcar la agenda

La región núcleo llegó al cierre de la semana con una preocupación concreta: todavía falta cosechar el 47% del área de maíz tardío, unas 150.000 hectáreas.

Las lluvias, la humedad y la falta de piso prácticamente frenaron las labores durante julio. La demora genera riesgo de pérdida de calidad y de brotado de granos en los lotes que permanecen en el campo.

El cambio de condiciones meteorológicas previsto para los próximos días, con el ingreso de aire frío y mejores condiciones para las labores, aparece como un alivio para avanzar con la cosecha.

Pero el trigo presenta otro desafío. Las altas temperaturas y la disponibilidad de humedad aceleraron su desarrollo fenológico: algunos lotes ya comenzaron a encañar cuando, en condiciones normales, ese proceso debería producirse más adelante.

La combinación de humedad, temperaturas templadas y baja radiación también elevó la preocupación por enfermedades. Aunque no se registran ataques generalizados, los técnicos comenzaron a observar síntomas compatibles con problemas sanitarios y advierten sobre el riesgo de enfermedades fúngicas.

Granos: más oferta pendiente y un mercado que perdió fuerza

La comercialización también dejó señales para seguir de cerca. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, todavía resta comprometer alrededor del 30% de la cosecha de trigo, mientras Argentina se mantiene entre los orígenes menos competitivos del mercado FOB.

En soja, el line-up del complejo exportador se encuentra en uno de los niveles más altos de los últimos cinco años, pero la comercialización de porotos no creció al mismo ritmo.

El maíz también perdió impulso después de la caída de los precios internacionales. Tras alcanzar valores de hasta $280.000 por tonelada en el disponible, la pizarra retrocedió hacia los $275.000, mientras los compromisos comerciales semanales se redujeron.

En Chicago, tanto la soja como el maíz acumularon retrocesos de entre 5% y 6% desde los máximos alcanzados el 24 de julio.

El escenario obliga a productores y empresas a seguir de cerca no solamente la evolución de las cotizaciones locales, sino también el comportamiento de los mercados internacionales y su impacto sobre las decisiones de venta.

La competitividad y la desregulación en el centro de la agenda

El Congreso Aapresid también dejó una señal política. Funcionarios nacionales plantearon que el Gobierno busca avanzar en la revisión y eliminación de regulaciones consideradas innecesarias para el sector agropecuario.

Entre los anuncios realizados durante el encuentro apareció la derogación de 50 normas del Senasa durante el último mes, dentro de un proceso más amplio de revisión normativa.

La agenda oficial también incluyó los costos logísticos, la carga impositiva y la reducción gradual de los derechos de exportación como elementos centrales para mejorar la competitividad.

La discusión adquiere especial relevancia porque, para el productor, la competitividad no depende exclusivamente del precio de los granos. También está determinada por el costo de los insumos, el transporte, los impuestos, el financiamiento y la previsibilidad de las reglas de juego.

Por eso, una parte de las expectativas del sector está puesta ahora en que los anuncios de desregulación se traduzcan en menores costos y en decisiones concretas que mejoren la ecuación económica.

Fitosanitarios: la discusión vuelve a los municipios

Otro de los temas que atravesó la semana fue el debate por las aplicaciones de fitosanitarios en zonas periurbanas, particularmente en Rafaela.

La discusión volvió al Concejo Municipal y puso sobre la mesa una cuestión que excede la definición de una cantidad determinada de metros: cómo combinar producción, protección ambiental, salud y buenas prácticas agrícolas.

Entre los aspectos técnicos señalados durante el debate aparecen el uso de boquillas antideriva, el control de las condiciones meteorológicas, la capacitación de los aplicadores, las recetas agronómicas y la fiscalización.

El punto de fondo es que la discusión sobre fitosanitarios comienza a desplazarse, al menos en parte, desde una lógica basada exclusivamente en distancias hacia otra que incorpora cómo, cuándo y bajo qué condiciones se realiza una aplicación.

Es un debate que seguirá teniendo peso para el agro argentino, especialmente en aquellas regiones donde la expansión urbana genera una convivencia cada vez más estrecha entre producción agrícola y áreas residenciales.

Tecnología: de vender productos a integrar soluciones

La semana también dejó una señal sobre hacia dónde está evolucionando el negocio de los insumos.

Durante el Congreso Aapresid, BASF planteó una estrategia basada en la integración entre protección de cultivos, tratamiento de semillas, plataformas digitales y asistencia técnica.

La tendencia muestra un cambio en la lógica comercial: el foco deja de estar exclusivamente en un producto individual para avanzar hacia soluciones que acompañen el ciclo completo del cultivo.

En un contexto de márgenes más ajustados, el valor de la tecnología empieza a medirse cada vez más por su capacidad para mejorar decisiones, reducir desperdicios y asignar los recursos donde efectivamente generan un retorno.

Esto conecta con una tendencia que atraviesa buena parte del agro: automatización, digitalización y uso más eficiente de los insumos.

Un agro con oportunidades, pero lejos de un escenario sin riesgos

El balance de la primera semana de agosto muestra un agro argentino que no puede ser leído desde una única variable.

Hay una señal positiva en la recuperación de la maquinaria agrícola y una expectativa de mayor previsibilidad regulatoria. También aparecen nuevas apuestas en tecnología, integración de soluciones y producción local de fertilizantes.

Pero, al mismo tiempo, los costos siguen siendo determinantes. Los fertilizantes acumularon un fuerte sobrecosto, los mercados internacionales de granos corrigieron después de sus máximos recientes y la ganadería enfrenta un escenario donde el precio del ternero convive con un feedlot cargado y un consumo interno todavía débil.

A eso se suma un factor que vuelve a demostrar su peso estructural: el clima. La demora en la cosecha del maíz tardío y el adelantamiento del trigo obligan a productores y técnicos a tomar decisiones con un escenario meteorológico que puede cambiar rápidamente.

En definitiva, la primera semana de agosto deja una fotografía de transición. El agro argentino tiene señales para recuperar inversión y productividad, pero la mejora no será automática.

La clave del segundo semestre estará en cuánto de esa recuperación de la maquinaria se transforma en inversión sostenida, cómo evolucionan los precios de los insumos y los granos, qué impacto tienen las nuevas reglas de juego y, sobre todo, si el productor logra convertir tecnología y eficiencia en margen económico real.

Ese será, probablemente, uno de los principales temas que seguirá dominando la agenda agropecuaria durante las próximas semanas.