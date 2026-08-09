Uno Entre Rios | Economia | CAME

CAME: las ventas minoristas pyme bajaron 3,8% interanual en julio

La ventas, comparadas al mes anterior, mostró contracción del 2,1%, y en los primeros siete meses del año, acumuló un retroceso del 2,7%, según CAME.

9 de agosto 2026 · 11:58hs
Las ventas minoristas del rubro bazar

Las ventas minoristas del rubro bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles reporta una baja de 5,5%, según CAME
Las ventas minoristas del textiles e indumentaria reporta una baja del 5

Las ventas minoristas del textiles e indumentaria reporta una baja del 5,6%, según CAME
CAME: las ventas minoristas pyme bajaron 3,8% interanual en julio

Las ventas minoristas pyme registraron un descenso interanual del 3,8% durante el mes de julio. Asimismo, la comparación respecto al mes anterior también mostró una contracción del 2,1%. De esta manera, en los primeros siete meses del año, se acumuló un retroceso del 2,7%, según informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El descenso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior. La ausencia de este dinamizador coyuntural, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad.

El Tesoro Nacional captó $12,21 billones en la licitación del 29 de julio y generó un excedente de liquidez equivalente a unos USD 2.600 millones.

¿Se perdieron 4 billones de pesos en el Banco Central?

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración.

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración

En lo que respecta a la percepción cualitativa sobre el estado del negocio, el 48,1% de los comerciantes consultados sostuvo que su nivel de actividad se mantuvo estable con relación al mismo período del año anterior, cifra que evidenció un descenso de dos puntos porcentuales en comparación con el relevamiento del mes de junio. Esta retracción en la lectura neutral se tradujo de forma directa en un incremento de las valoraciones pesimistas, observándose que la proporción de comercios que definió su escenario operativo como desfavorable ascendió del 43,1% al 44,5% en el transcurso del último mes.

LEER MÁS: Comercio electrónico: la mayoría de las pymes locales aún miran de lejos las ventas online

En cuanto a las proyecciones a doce meses, el 46,3% de los relevados prevé que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos. Por otro lado, un 42,4% estima un escenario futuro más favorable, lo que representa un avance de 4,7 puntos porcentuales en la visión optimista respecto al mes anterior, mientras que el 11,3% restante aguarda un deterioro en el desempeño de su negocio.

Finalmente, en lo relativo a las decisiones de financiamiento, el 61,5% de los locales juzgó que la coyuntura resulta desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital, en tanto que el 14% la consideró oportuna y el 24,5% optó por no fijar una posición al respecto.

Retroceso de ventas por rubros

En el desglose por sectores, seis de las siete actividades relevadas mostraron retrocesos en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en:

  • Textil e indumentaria (-5,6%)
  • Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%)
  • Alimentos y bebidas (-5,4%).
  • En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).

El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.

Durante julio se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 14,9% y una baja intermensual desestacionalizada del -0,1%.

Conclusiones

El desempeño minorista del mes de julio evidenció una marcada desaceleración interanual, explicada por el agotamiento de los impulsos coyunturales y la inyección de liquidez que habían dinamizado el período previo, por el ya mencionado cobro del aguinaldo.

La pérdida persistente de capacidad adquisitiva, agravada por la incidencia de los costos de las tarifas de servicios durante el invierno sobre el presupuesto familiar, derivó en una demanda defensiva y fragmentada.

En este escenario, el consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando de manera sistemática las decisiones de compra en bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario.

Por el lado de la oferta, la concreción de operaciones se mantuvo condicionada por el uso de promociones bancarias, billeteras digitales y descuentos por pago al contado, ante la saturación de los márgenes crediticios de los consumidores.

En paralelo, los comercios enfrentaron una compresión de sus márgenes de rentabilidad producto de las constantes alzas en los costos de reposición, el encarecimiento logístico y la presión de la competencia informal e importada.

Frente a esta coyuntura de costos al alza y de ventas contenidas, el empresariado pyme sostuvo una postura de marcada cautela financiera, congelando planes de inversión de capital y priorizando el sostenimiento del flujo operativo.

CAME Ventas Minoristas julio
Noticias relacionadas
El agro argentino inicia agosto con señales de recuperación, pero persisten costos, clima y dudas.

El agro argentino inicia agosto con señales de recuperación, pero persisten costos, clima y dudas

El Indec informó que repuntaron la industria y la construcción durante el mes de junio. 

Indec: repuntaron la industria y la construcción en junio

redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano.

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

Ver comentarios

Lo último

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Ultimo Momento
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Policiales
Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Hallaron un cuerpo sin vida en la costanera de Gualeguaychú

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Concordia: secuestran drogas en nueve allanamientos

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: dos jóvenes heridos de bala fueron hospitalizados

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Paraná: hubo un incendio en el bar del balneario municipal

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

Ovación
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Gimnasia (LP) ganó sobre el final y se subió a la cima de la Zona B

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

Turismo Pista: Germán Todino se tomó revancha y festejó en San Nicolás

La provincia
Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Caminos rurales: avanza la segunda etapa de transporte y distribución de materiales

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Cultura independiente: una casa donde la memoria sigue sonando

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Concordia: falleció el concejal Guillermo Satalia Méndez

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

Día del Niño: una comisión vecinal de Paraná organiza una jornada para los chicos

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

En Entre Ríos, el RINI impulsa inversiones por más de 261 millones de dólares

Dejanos tu comentario