Las billeteras virtuales, cuentas remuneradas y plazos fijos compiten por captar pesos con distintas tasas, condiciones y niveles de liquidez.

Las tasas para ahorrar en pesos cambiaron en agosto: qué billeteras virtuales y bancos ofrecen más.

Las alternativas para obtener rendimiento sobre los ahorros en pesos volvieron a modificarse durante agosto, en un escenario de fuerte competencia entre billeteras virtuales, cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión (FCI) y bancos.

Para los ahorristas, la elección del instrumento depende principalmente de tres factores: la tasa ofrecida, la posibilidad de disponer del dinero en cualquier momento y las condiciones establecidas por cada entidad. En ese marco, las opciones de liquidez inmediata mantienen atractivo frente al plazo fijo tradicional, que exige inmovilizar los fondos durante al menos 30 días.

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Las billeteras virtuales que ofrecen las tasas más altas

Las billeteras digitales y cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre los saldos disponibles y, en muchos casos, utilizar el dinero para pagos, transferencias o consumos sin necesidad de esperar un vencimiento.

El relevamiento de las principales alternativas muestra las siguientes tasas nominales anuales (TNA):

Ualá: hasta 24% TNA, con una tasa base de 18% y bonificaciones según el uso de la cuenta.

hasta 24% TNA, con una tasa base de 18% y bonificaciones según el uso de la cuenta. Banco BICA, Cuenta Positiva: 22% TNA.

22% TNA. Fiwind: 21% TNA.

21% TNA. Cocos Pay: 20,81% TNA.

20,81% TNA. Carrefour Banco: 20% TNA.

20% TNA. YPF: 19,40% TNA.

19,40% TNA. Lemon Cash: 19,37% TNA.

19,37% TNA. Personal Pay: 18,62% TNA.

18,62% TNA. Brubank: 18% TNA.

18% TNA. Mercado Pago: 17,90% TNA.

17,90% TNA. Naranja X: 17% TNA, con 18% para determinados segmentos.

17% TNA, con 18% para determinados segmentos. Banco Voii: 17% TNA.

La tasa informada no siempre se aplica de manera uniforme sobre todo el dinero depositado. Algunas entidades establecen topes sobre el saldo remunerado, mientras que otras condicionan el acceso al mayor rendimiento al cumplimiento de determinados requisitos, como consumos o movimientos mensuales.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los FCI

Las cuentas remuneradas generan intereses sobre el saldo disponible sin que el usuario deba constituir una inversión con un plazo determinado. Esta característica permite mantener el dinero disponible para utilizarlo cuando sea necesario.

En varias billeteras, la remuneración de los saldos se canaliza mediante Fondos Comunes de Inversión, principalmente de tipo money market. En estos casos, el rendimiento publicado es estimado y puede variar diariamente, por lo que no representa una tasa garantizada.

La principal ventaja frente al plazo fijo es la liquidez. Según el producto elegido, los fondos pueden estar disponibles de inmediato o requerir un período de rescate que puede extenderse hasta 24 o 48 horas.

Los bancos que pagan más por un plazo fijo

El plazo fijo continúa siendo una alternativa para quienes priorizan la previsibilidad y quieren conocer de antemano la tasa correspondiente al período de colocación. La principal diferencia con las cuentas remuneradas es que el dinero queda inmovilizado durante un mínimo de 30 días.

Entre los principales bancos, las tasas nominales anuales para colocaciones online a 30 días se ubican en:

Banco Provincia: 19,50% TNA.

19,50% TNA. Banco Nación: 19% TNA.

19% TNA. Banco Macro: 18,50% TNA.

18,50% TNA. BBVA: 18,50% TNA.

18,50% TNA. Banco ICBC: 17,70% TNA.

17,70% TNA. Banco Galicia: 17,50% TNA.

17,50% TNA. Banco Credicoop: 17,50% TNA.

17,50% TNA. Banco Ciudad: 17% TNA.

17% TNA. Banco Patagonia: 16% TNA.

16% TNA. Santander: 16% TNA.

Sin embargo, las entidades medianas y compañías financieras ofrecen, en varios casos, rendimientos superiores para captar depósitos.

Entre ellas aparecen Banco CMF, con 22,50% TNA; Banco Meridian y Crédito Regional CF, con 22,25%; Banco BICA, Banco Mariva, Reba y Banco Columbia, con 22%; Banco Voii, con 21,75%; Banco del Sol, con 21%; Banco de Córdoba, con 20,75%; y Banco Dino, con 20%.

Qué tener en cuenta antes de elegir

La diferencia entre las alternativas no se limita a la tasa publicada. Antes de colocar los ahorros, resulta necesario revisar si existe un tope sobre el saldo remunerado, qué requisitos deben cumplirse para acceder al rendimiento máximo y cuál es el plazo de rescate del dinero.

En términos generales, las cuentas remuneradas y los FCI ofrecen mayor liquidez, mientras que el plazo fijo aporta previsibilidad sobre el rendimiento al momento de constituirlo.

Por eso, una estrategia habitual consiste en combinar instrumentos: mantener una parte de los pesos en alternativas de disponibilidad inmediata y destinar otra a colocaciones a plazo, de acuerdo con las necesidades de cada ahorrista y el horizonte de inversión.