El Gobierno precisó cómo conservar los beneficios del régimen y fijó el 27 de agosto como fecha clave para regularizar diferencias.

Inocencia Fiscal II: el Gobierno aclara los pagos de Ganancias y busca sacar dólares del colchón.

El Gobierno avanzó en su estrategia para impulsar el ingreso de dólares a la economía formal mientras el proyecto de Inocencia Fiscal II espera su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese marco, la Dirección Nacional de Impuestos aclaró qué debe entenderse por "pago en término" para los contribuyentes que optaron por el Régimen Simplificado de Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La definición resulta relevante porque permite conservar dos beneficios centrales del esquema: el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud de la declaración jurada, conocida como "tapón fiscal".

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El 27 de agosto, una fecha clave

De acuerdo con el dictamen del organismo, el contribuyente cumple con la condición de pago en término si canceló el impuesto dentro del plazo original, que venció el 27 de julio, y regulariza hasta el 27 de agosto cualquier diferencia que surja al presentar la Declaración Jurada Simplificada.

La precisión responde al desdoblamiento de los vencimientos. Mientras el impuesto debía abonarse el 27 de julio, la presentación de la declaración jurada fue prorrogada hasta el 27 de agosto.

Así, quienes hayan abonado un monto inferior al que finalmente determine la declaración no perderán automáticamente los beneficios del régimen. Podrán ingresar la diferencia hasta el vencimiento de la presentación.

Buscan evitar una distorsión

La definición oficial procura evitar una situación que podía generar dificultades para los contribuyentes: que quienes hubieran pagado en julio debieran declarar exactamente ese mismo monto para cumplir con el régimen y luego presentar una declaración rectificativa.

La Dirección Nacional de Impuestos consideró que exigir ese procedimiento podía distorsionar el objetivo de la norma. Por eso estableció que las diferencias podrán cancelarse hasta la fecha límite para presentar la declaración jurada.

En caso de existir un saldo pendiente, deberán contemplarse los intereses resarcitorios correspondientes. La tasa informada es de 0,091667% diaria, equivalente a 2,75% mensual.

El objetivo: incorporar dólares a la economía formal

La aclaración tributaria se produce en paralelo con una modificación más amplia del régimen de Inocencia Fiscal.

El proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían originalmente el acceso al esquema para personas humanas y sucesiones indivisas. Además, establece una ventana para exteriorizar fondos no declarados que permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los dólares incorporados al circuito formal serán considerados bienes del patrimonio del contribuyente desde el momento en que se concrete la operación. Para acceder al esquema deberán utilizarse los medios autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.

Qué diferencia podrá considerar ARCA como significativa

Otro de los puntos centrales de la reforma es el mecanismo para determinar las denominadas "discrepancias significativas".

El proyecto establece que ARCA podrá considerar significativa una diferencia cuando el impuesto determinado supere en más de 15% al declarado o cuando el monto exceda el umbral previsto para el delito de evasión simple, actualmente fijado en $100 millones.

A su vez, se establece un piso de $5 millones. Si la diferencia no supera ese monto, no se configuraría una discrepancia significativa aunque exceda porcentualmente el 15%.

Los contribuyentes también podrán corregir las diferencias detectadas por el organismo. Para ello deberán rectificar la declaración y cancelar el saldo, junto con los intereses correspondientes, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

El mercado mira el 26 y el 27 de agosto

El proyecto de Inocencia Fiscal II obtuvo dictamen y tiene previsto ser tratado en la Cámara de Diputados el 26 de agosto. Al día siguiente vencerá el plazo para presentar las declaraciones juradas y completar eventuales diferencias de Ganancias sin perder los beneficios del régimen.

La estrategia oficial combina la flexibilización de las condiciones para incorporar patrimonio al sistema formal con una reducción del margen de incertidumbre sobre los mecanismos mediante los cuales ARCA podrá cuestionar las declaraciones.

El objetivo económico es generar un marco tributario que reduzca los riesgos para los contribuyentes que decidan utilizar fondos que permanecen fuera del circuito financiero y, al mismo tiempo, ampliar los recursos que ingresan a la economía formal.

Fuente: Ecos365