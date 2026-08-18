El maíz alcanzó un récord histórico en Entre Ríos.

La producción provincial de maíz alcanzó 3.570.005 toneladas, con suba interanual del 84 % frente al ciclo anterior y rendimiento de 6.528 kilos por hectárea.

La producción de maíz en Entre Ríos alcanzó las 3.570.005 toneladas durante la campaña 2025/26, con un crecimiento interanual del 84 % y el volumen más elevado de la serie histórica. El área sembrada también marcó un nuevo máximo provincial, con 550.050 hectáreas implantadas.

El dato surge del informe sobre la producción total de maíz elaborado por el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que reflejó una fuerte recuperación de la actividad luego de la contracción registrada durante el ciclo anterior. El incremento se produjo tanto en la superficie destinada al cultivo como en el volumen cosechado.

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Durante la campaña 2025/26 se sembraron 550.050 hectáreas, un 84 % más que las 298.550 hectáreas implantadas en 2024/25. En términos absolutos, significó la incorporación de 251.500 hectáreas adicionales. De esta manera, la superficie superó el anterior récord provincial de 509.700 hectáreas, alcanzado durante el ciclo 2021/22.

Del total implantado, 546.850 hectáreas fueron cosechadas, mientras que otras 8.200 hectáreas se destinaron al consumo animal directo. El rendimiento promedio provincial se ubicó en 6.528 kilos por hectárea.

En cuanto a la producción, las 3.570.005 toneladas obtenidas representaron un incremento del 84 % frente a las 1.941.930 toneladas de la campaña 2024/25. Además, el resultado permitió superar el máximo histórico anterior, de 3.159.335 toneladas, registrado en el ciclo 2023/24.

El maíz de primera explicó la recuperación

El maíz de primera tuvo un papel central en la recuperación de la producción provincial. Este segmento concentró el 96 % tanto del área sembrada como del volumen producido y alcanzó su mayor superficie de implantación desde que existen registros.

Su área creció un 86 % en comparación con la campaña anterior, lo que significó una expansión de 245.650 hectáreas. El maíz tardío y de segunda, en tanto, representó el 4 % restante de la superficie sembrada y de la producción obtenida durante el ciclo.

El fuerte repunte se produjo después de la contracción registrada en 2024/25, cuando la superficie destinada al cultivo de maíz había caído un 38 %. En aquella oportunidad, entre los principales factores que condicionaron las decisiones de siembra estuvieron el temor por el impacto de la chicharrita del maíz y las perspectivas climáticas vinculadas con el fenómeno de La Niña.

Aunque el aumento del área permitió alcanzar un volumen récord, el rendimiento promedio mostró una leve baja respecto de la campaña anterior. Los 6.528 kilos por hectárea obtenidos significaron una disminución del 3 %, equivalente a 172 kilos por hectárea, frente a los 6.700 kilos registrados en 2024/25.

El comportamiento de los rindes estuvo condicionado principalmente por las características climáticas del ciclo. El escenario asociado al fenómeno de La Niña generó un déficit hídrico que tuvo especial incidencia en el sudeste de la provincia. El departamento Gualeguaychú fue señalado como el principal epicentro de esa situación.

A pesar de esa merma, el rendimiento alcanzado durante la campaña 2025/26 se ubicó muy por encima del promedio reciente. Los 6.528 kilos por hectárea representaron una mejora del 34 % respecto del promedio de los últimos cinco años, estimado en 4.885 kilos por hectárea.

De esta manera, el ciclo 2025/26 cerró con una recuperación significativa para el maíz entrerriano. La expansión del área sembrada, acompañada por un rendimiento superior al promedio de los últimos años, permitió superar los registros históricos tanto en superficie como en producción y consolidó a la campaña como la de mayor volumen obtenido en la provincia.