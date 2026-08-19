Hoteleros de Paraná defendieron la ordenanza que regula los alquileres temporarios y sostuvo que busca garantizar seguridad, transparencia y competencia leal.

Hoteleros de Paraná cuestionaron a un concejal por sus críticas al registro de alquileres turísticos.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP) expresó su rechazo a las declaraciones del concejal Maximiliano Rodríguez Paulin, del bloque Juntos por Entre Ríos, en las que cuestionó la ordenanza que establece un Registro de Alquileres Turísticos Temporarios en la capital entrerriana. Los hoteleros manifestaron su “desilusión” con la postura del edil y señaló que resulta llamativo que actualmente se oponga a una normativa que, según recordó, acompañó durante su tratamiento en 2024.

La Ordenanza N° 10.212 fue sancionada por el Concejo Deliberante de Paraná en diciembre de ese año y fue impulsada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), organización a la que pertenece la AEHGP.

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Desde la asociación sostuvieron que la norma “lejos de tener un carácter prohibitivo”, establece un marco de legalidad y transparencia para los inmuebles destinados al alojamiento turístico temporario, los servicios ofrecidos y las obligaciones de quienes desarrollan la actividad.

Los objetivos de la regulación

La AEHGP planteó que uno de los principales objetivos del registro es fortalecer la competencia leal entre las distintas modalidades de alojamiento turístico.

En ese sentido, advirtió sobre la situación que atraviesa el sector hotelero y mencionó el cierre de establecimientos históricos de la ciudad, como los hoteles Provincial y Posta del Sol, entre otros factores, por la pérdida de rentabilidad.

La entidad también rechazó la afirmación de que la oferta hotelera local esté concentrada en grandes corporaciones. Según señaló, alrededor del 90% de los establecimientos de Paraná son emprendimientos familiares.

“Se trata de inversiones que contribuyen al desarrollo local, sostienen empleo formal y, en muchos casos, representan la primera oportunidad laboral para numerosos trabajadores”, remarcaron.

Seguridad y protección para los visitantes

Otro de los argumentos expuestos por los empresarios está vinculado con la seguridad y la protección de los consumidores.

Desde la AEHGP explicaron que contar con un registro y mecanismos de control permite garantizar información clara sobre los alojamientos y prevenir situaciones relacionadas con el estado de los inmuebles, como posibles pérdidas de gas, además de brindar herramientas frente a eventuales estafas.

La asociación también sostuvo que los controles contribuyen a reducir riesgos asociados a actividades ilícitas que podrían encontrar espacios propicios en inmuebles sin mecanismos adecuados de supervisión.

Qué exige el Registro de Alquileres Turísticos Temporarios

La entidad aclaró que la ordenanza establece una serie de requisitos para quienes ofrecen este tipo de alojamiento. Entre ellos se encuentran la inscripción en el registro, la acreditación de la titularidad del inmueble o de la autorización para explotarlo y la correspondiente inscripción fiscal.

También se exige certificar, mediante profesionales matriculados, el correcto estado y funcionamiento de las instalaciones de electricidad, agua y gas, además del cumplimiento de disposiciones vinculadas con seguridad, higiene y profilaxis.

Para la AEHGP, se trata de condiciones básicas que cualquier persona debería poder exigir al momento de alojarse junto a su familia en un establecimiento turístico, independientemente de la modalidad elegida.

Los huéspedes, por su parte, deben respetar las normas de convivencia, higiene y cuidado de las instalaciones, además de denunciar ante Defensa del Consumidor los eventuales incumplimientos de la normativa.

Pedido de debate en ámbitos institucionales

La asociación cuestionó además la forma en que se planteó la discusión pública y recordó que Rodríguez Paulin integró durante varios años el Ente Mixto de Turismo de Paraná, espacio desde el cual, según señalaron, pudo conocer las dificultades del sector privado.

La AEHGP reafirmó su compromiso con una actividad turística “ordenada, segura y transparente” y consideró que el cumplimiento de reglas claras beneficia a consumidores, trabajadores, emprendedores e inversores.

Finalmente, la entidad reclamó que las diferencias sobre la normativa sean discutidas en los ámbitos institucionales correspondientes y pidió evitar declaraciones que, según sostuvo, puedan “ocultar información y tergiversarla”.

“Nos gustaría que quienes defienden desde una banca los intereses de los paranaenses persigan el mismo objetivo”, concluyeron.