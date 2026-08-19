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La Municipalidad de Paraná comenzará con la segunda parte del Plan Calle a Calle

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se intervendrán arterias del área central, las tareas comenzarán cuando el clima lo permita.

19 de agosto 2026 · 18:04hs
La Municipalidad de Paraná comenzará con la segunda parte del Plan Calle a Calle. 

La Municipalidad de Paraná comenzará con la segunda parte del Plan Calle a Calle. 

Una vez que las condiciones climáticas lo permitan, la Municipalidad de Paraná comenzará los trabajos englobados en el Plan Calle a Calle, denominado “Repavimentación y recuperación de la trama vial-Etapa II”. Las tareas de la primera instancia se centrarán en calle Córdoba, entre 25 de Junio y Urquiza, por lo que será necesario modificar temporalmente, los recorridos de líneas de transporte público.

LEER MÁS: Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná avanza con obras para mejorar la conectividad

Los trabajos de la Municipalidad de Paraná

Para realizar esta intervención, será necesario realizar una interrupción total del tránsito en Córdoba, entre Cervantes y Urquiza, así como también en 25 de Junio, entre Santa Fe y Tucumán. Se permitirá sólo el ingreso y egreso de los vehículos de residentes de las cuadras afectadas.

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Los trabajos consistirán en demoliciones de las calzadas afectadas, construcción de badenes y cordones cuneta, construcción de pavimentos rígidos y flexibles y concluirán con la reparación de instalaciones y conexiones que así lo requieran.

Se solicita a los vecinos circular con precaución y no estacionar en la zona de trabajo durante los trabajos.

Modificación de recorridos de colectivos

Líneas Urbanas

B (vuelta): Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - Pellegrini – habitual.

D (vuelta): Córdoba - Alameda - Buenos Aires -España - 25 de Mayo – habitual.

F (vuelta): Cervantes - Buenos Aires - España – habitual.

G (ida): Urquiza - Pellegrini - España – habitual.

H1 (vuelta): La Paz - Laprida - Buenos Aires - España – habitual.

H2 (vuelta): Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - España – Habitual.

L (vuelta): Garay - Alameda - Buenos Aires - Pellegrini - Bavio - Courreges – habitual.

M (ida): Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - Pellegrini – habitual.

P1 (vuelta): Córdoba - Cervantes - Buenos Aires - Bavio - Libertad – habitual.

P2 (vuelta): La Paz - Buenos Aires - España – habitual.

Líneas Metropolitanas

4: Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - España – habitual.

6: La Paz - Buenos Aires - Pellegrini - España – habitual.

22: Garay - Córdoba - Alameda - Buenos Aires - Pellegrini - España – habitual.

24: Santa Fe - Alameda - Buenos Aires - España – habitual.

En este sentido, desde la comuna se informó que se habilitarán dos paradas para ascenso y descenso de personas de manera provisoria, que serán Buenos Aires y Alameda (Museo de Bellas Artes) y en Pellegrini y España.

El tiempo estimado de duración de la obra será de tres semanas por etapa, realizando los trabajos y liberando la zona una vez finalizados.

Municipalidad de Paraná Plan Calle a Calle
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