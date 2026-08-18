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El dólar mayorista subió a 1.495 pesos y crece la preocupación por el alza de las tasas de interés

El dólar mayorista avanzó 7,50 pesos y quedó cerca de 1.500 pesos, mientras subieron los dólares financieros y el blue, en un mercado atento a las tasas.

18 de agosto 2026 · 17:35hs
El dólar mayorista subió a 1.495 pesos y crece la preocupación por el alza de las tasas de interés.

El dólar mayorista subió a 1.495 pesos y crece la preocupación por el alza de las tasas de interés.

El dólar mayorista subió $7,50 en el inicio formal de la semana financiera y cerró en $1.495, mientras el mercado sigue con atención la evolución de las tasas de interés. El tipo de cambio se ubicó a 24,8% del techo de la banda cambiaria, que este martes quedó establecido en $1.865,14. En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de subas, de hasta 0,1%, en los tramos correspondientes a 2026 y 2027.

Las proyecciones del mercado ubican al tipo de cambio en $1.503 para fines de agosto y en torno a $1.618 para diciembre.

El dólar mayorista bajó a 1.489 pesos y se alejó de los 1.500 pesos por la intervención oficial.

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El dólar mayorista volvió a acercarse a 1.500 pesos tras el anuncio del Gobierno sobre reservas hasta 2027.

El dólar mayorista cayó por tercera jornada y se alejó de los 1.500 pesos

Suben los dólares financieros y el blue

En el segmento minorista, el dólar avanzó hasta $1.515 para la venta en el Banco Nación. Con ese valor, el dólar tarjeta se ubicó en $1.969,50.

Según el relevamiento realizado por el Banco Central entre distintas entidades financieras, el promedio de la cotización minorista alcanzó los $1.512,05.

Los dólares financieros también operaron al alza. El dólar MEP subió 0,5% hasta $1.522,83, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,6% hasta $1.579,07.

En el mercado informal, el dólar blue aumentó $10 y llegó a $1.555.

Tasas más altas como contracara

El comportamiento del dólar tiene como contracara una nueva suba de las tasas de interés. Durante las últimas semanas, el Banco Central y el Tesoro incrementaron su participación en distintos segmentos del mercado con el objetivo de contener la volatilidad cambiaria.

Una de las señales de esta estrategia es la desaceleración del ritmo de compras de divisas por parte del BCRA.

Después de adquirir un promedio de US$ 100 millones diarios durante julio, la autoridad monetaria redujo ese ritmo en alrededor de US$ 30 millones por día durante agosto.

Menor compra oficial de dólares

La menor demanda oficial de divisas busca evitar una presión compradora adicional en el mercado cambiario y contribuir a que el tipo de cambio mayorista se mantenga por debajo de los $1.500.

La estrategia también tuvo impacto sobre la deuda argentina denominada en dólares, que quedó rezagada frente a otros mercados emergentes.

Ese desempeño contribuyó al incremento del riesgo país, en un contexto en el que los inversores siguen atentos a la evolución de las tasas, el mercado cambiario y las señales de intervención oficial.

dólar mayorista Pesos Mercados tasas de interés
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