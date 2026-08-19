Zulma Lobato deja Paraná y comienza una nueva vida en Tandil

Tras ser encontrada en situación de calle en Paraná, Zulma Lobato recibió asistencia y fue trasladada a Tandil, donde vivirá en un hogar para adultos mayores.

La situación de Lobato tomó estado público días atrás, cuando fue localizada en las inmediaciones del Hospital San Martín de Paraná. Las imágenes que aparecieron en las redes sociales generaron preocupación y rápidamente su situación comenzó a difundirse. Ante esta situación, las autoridades municipales intervinieron para brindarle asistencia, equipos de Salud y Desarrollo Social se acercaron para acompañarla y evaluar su situación, mientras se buscaba una alternativa que permitiera darle una respuesta.

Como primera medida, dispusieron su traslado a un centro de asistencia transitoria. De esta manera, Lobato pudo contar con un lugar donde permanecer mientras avanzaban las gestiones para encontrar una solución más estable.

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Las gestiones para encontrar un lugar donde vivir

A partir de allí comenzaron las gestiones para encontrar una alternativa estable. La intención era que Lobato pudiera contar con un espacio de contención y asistencia después de las dificultades que había atravesado durante las últimas semanas. La posibilidad de trasladarla a Tandil había sido anticipada recientemente. Personas de su entorno habían informado que la artista sería recibida en un hogar para adultos mayores de esa ciudad bonaerense.

La alternativa permitió avanzar en una respuesta concreta para su situación. Mientras permanecía bajo asistencia en Paraná, se fueron realizando las gestiones necesarias para coordinar el traslado y garantizar que pudiera contar con un lugar donde instalarse.

El objetivo era evitar que, una vez finalizada la asistencia transitoria, Lobato volviera a quedar en situación de calle. Por eso, la búsqueda estuvo orientada a encontrar un espacio que pudiera ofrecerle acompañamiento y atención de manera permanente.

Zulma Lobato fue trasladada a Tandil

Finalmente, las gestiones pudieron concretarse y Zulma Lobato fue trasladada a Tandil. La artista ya se encuentra instalada en la localidad bonaerense, donde comenzará una nueva vida después de las dificultades que atravesó en Paraná. El traslado fue confirmado recientemente por personas que siguieron de cerca su situación y participaron de las gestiones para conseguirle un lugar donde vivir.

En Tandil, además, contará con el acompañamiento de integrantes de su entorno, entre ellos su amiga conocida como “La Pepona”. De esta manera, Lobato tendrá cerca a personas que podrán acompañarla en esta nueva etapa.

La llegada a Tandil representa un nuevo comienzo para la artista, luego de haber sido encontrada en situación de calle y de la posterior intervención de los organismos municipales de Paraná.

Nuevas posibilidades para la artista

La intención de las gestiones realizadas fue encontrar una alternativa estable que le permitiera dejar atrás la situación de vulnerabilidad que atravesaba. Por ese motivo, la posibilidad de que fuera recibida en un hogar para adultos mayores de Tandil se convirtió en una opción para garantizarle un espacio de contención y asistencia.

La situación había generado preocupación entre quienes conocían a la artista y también entre quienes observaron las imágenes difundidas en redes sociales. La intervención municipal permitió avanzar en distintas alternativas hasta encontrar un lugar donde pudiera continuar con su vida.

Ahora, Lobato ya se encuentra en Tandil y tendrá un espacio donde vivir y recibir asistencia. El objetivo es que pueda contar con la contención necesaria después de las dificultades que atravesó durante las últimas semanas.

El traslado marca así el cierre de una situación que había despertado preocupación en Paraná y el comienzo de una nueva etapa para la artista en la ciudad bonaerense.

Acompañada por personas de su entorno y dentro de un espacio destinado a brindarle atención y contención, Zulma Lobato comienza este nuevo capítulo de su vida después de haber atravesado una situación que volvió a poner su historia en el centro de la atención pública.