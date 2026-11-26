Eventos de venta temporaria, conocidos como "Saladitas" se instalan por períodos en localidades y compiten en desigualdad con el comercio formal

Eventos de venta temporaria, conocidos como "Saladitas" se instalan por períodos en localidades y compiten en desigualdad con el comercio formal

Eventos de venta temporaria, conocidos como "Saladitas" se instalan por períodos en localidades y compiten en desigualdad con el comercio formal

Eventos de venta temporaria, conocidos como "Saladitas" se instalan por períodos en localidades y compiten en desigualdad con el comercio formal

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifiesta su preocupación por la multiplicación de eventos de venta temporaria —conocidos popularmente como saladitas— que se instalan por períodos acotados en localidades de diferentes provincias y que compiten en condiciones desiguales con el comercio formal en las semanas previas a las fiestas de fin de año.

Un ejemplo fue la feria de venta masiva que se llevó a cabo entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre en Rawson, provincia del Chubut. Con un formato de comercialización temporario, la estructura montada se retiró al finalizar, sin continuidad posterior ni establecimiento radicado en la localidad.

Este tipo de estructuras suele no afrontar las obligaciones que la venta formal debe cumplir: habilitación municipal, inscripción impositiva nacional y provincial, pago de tasas, acatamiento de las ordenanzas locales, personal registrado con sus cargas sociales, alquiler, servicios y controles de seguridad, entre otros requisitos.

En un contexto de baja de las ventas minoristas CAME expresa que la estrategia para combatir las saladitas debe incorporar herramientas tecnológicas que permitan seguir la circulación de las mercaderías, identificar a los operadores involucrados, rastrear los movimientos de dinero y exigir que cumplan con los requerimientos de seguridad e higiene establecidos por los organismos de control.

Detrás de la venta ilegal hay un sistema diseñado por mafias organizadas que recurren al trabajo esclavo, a la trata de personas en talleres clandestinos —en especial de inmigrantes indocumentados, a quienes se les impide ingresar a la formalidad laboral—, al contrabando, al robo y piratería de mercadería, al narcotráfico, a la competencia desleal y a la corrupción.

CAME abordará esta problemática a través de su Comisión de Fronteras e Ilegalidad y junto a sus federaciones y cámaras adheridas, con el objetivo de elaborar un documento común que las entidades puedan presentar ante sus mu

nicipios e impulsar instancias de trabajo entre las provincias afectadas.

Los últimos números

Durante octubre, las ventas minoristas pyme cayeron el 1,6% interanual real, mientras que registraron una suba del 0,3% respecto al mes de septiembre. En lo que va del año, el retroceso acumulado es del 2%.

El comercio minorista exhibió una dinámica dual en el mes de octubre, caracterizada por la disparidad entre los distintos rubros y un consumo doméstico centrado en compras esenciales de ticket reducido.

En aquellos comercios que lograron incrementar sus ventas respecto a septiembre, el repunte obedeció principalmente a dos factores: las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano.

No obstante, la actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes frente a la persistente restricción en los ingresos familiares. La cautela presupuestaria y los límites en el financiamiento postergaron adquisiciones de mayor porte, lo que profundizó la presión operativa sobre el sector.

Respecto a la percepción cualitativa sobre la evolución interanual de los locales comerciales, una mayoría del 51,9% de los consultados afirmó que su situación se mantuvo sin variaciones frente a igual mes del año anterior, lo que implica una mejora de 1,7 puntos porcentuales respecto al 50,2% de septiembre.

A la par, las respuestas que dieron cuenta de un empeoramiento en su desempeño retrocedieron 3,3 puntos contra el mes precedente, hasta el 41%. Por último, apenas un 7,1% de los establecimientos reportó una mejora en su actividad, lo que significó una suba de 1,5 puntos porcentuales en la comparación intermensual.