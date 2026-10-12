El Indec publicará este martes el nuevo índice de precios. Las estimaciones privadas oscilan entre el 1,9% y el 2,1%, con presión de los productos estacionales.

El Indec difundirá la inflación de septiembre y las consultoras prevén una suba cercana al 2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el dato oficial de la inflación correspondiente a septiembre. La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) permitirá conocer si la evolución de los precios logró mantenerse por debajo del 2% mensual o si registró una leve aceleración respecto de agosto, cuando el indicador se ubicó en el 1,7%.

Según las estimaciones de consultoras privadas y centros de análisis económico, la inflación de septiembre habría oscilado entre el 1,9% y el 2,1%. De confirmarse estas proyecciones, el nuevo registro mostraría un incremento moderado frente al mes anterior, aunque todavía dentro de los niveles observados durante los últimos meses.

La atención de los especialistas estará centrada en determinar el comportamiento de los alimentos, la indumentaria y otros productos estacionales, que durante septiembre registraron aumentos superiores al promedio general.

Las estimaciones de las consultoras

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las proyecciones de analistas privados, estimó una inflación del 1,9% para septiembre.

En esa misma línea se ubicó C&T Asesores Económicos, que también calculó una variación mensual del 1,9%.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso y la consultora Eco Go proyectaron un incremento del 2%, mientras que Equilibra presentó una estimación ligeramente superior, del 2,1%.

Las diferencias entre los pronósticos son reducidas, pero resultan relevantes para establecer si el IPC logra sostenerse por debajo del umbral del 2%, algo que durante 2026, según los datos considerados en las estimaciones, ocurrió en junio y agosto.

El impacto de los productos estacionales

Entre los factores que habrían impulsado los precios durante septiembre se encuentran los aumentos registrados en frutas, verduras e indumentaria, rubros que presentaron variaciones superiores al 4%.

También se observó presión sobre los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, una de las divisiones de mayor incidencia en el cálculo del índice general.

Los especialistas explicaron que durante agosto la inflación se había beneficiado por la reversión de determinados incrementos estacionales registrados en julio. Ese efecto favorable no se habría repetido en septiembre, lo que contribuiría a explicar la aceleración prevista.

Sin embargo, los analistas señalaron que una variación mensual ligeramente superior no necesariamente implica un cambio en la tendencia general, debido a la influencia que tienen los movimientos estacionales sobre el indicador.

Qué se espera para el cierre de 2026

Las perspectivas para el último trimestre del año indican que la inflación podría mantenerse cerca del 2% mensual, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el REM.

Para diciembre, los especialistas estiman una variación del 1,9%, mientras que el incremento acumulado de precios durante todo 2026 se ubicaría entre el 30% y el 30,3%.

De cumplirse estas previsiones, la inflación anual finalizaría ligeramente por debajo del 31,5% registrado en 2025.

El informe que publicará este martes el Indec será una referencia importante para evaluar la evolución del poder adquisitivo, las expectativas económicas y el comportamiento de los precios durante los últimos meses del año.

Además del índice general, la atención estará puesta en los resultados de cada división del IPC, especialmente alimentos, transporte, vivienda e indumentaria, para identificar cuáles fueron los rubros que más contribuyeron a la variación de septiembre.