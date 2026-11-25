En la jornada de este jueves el riesgo país y el dólar volvieron a subir. La cotización oficial de la divisa llegó a $1.630 y riesgo país superó los 1.100.

El dólar y el riesgo país continúan al alza y mantienen la tendencia de las últimas ruedas. En este marco, la cotización oficial de la divisa subió a $1.630 y el indicador JP Morgan superó los 1.100.

En el frente financiero, el riesgo país avanzó a 1.121 puntos, un aumento de 27 unidades o 2,5% frente al último cierre. La suba, comparada con el inicio de las operaciones, es menor debido al avance que registran los bonos soberanos, los cuales avanzan hasta 1,6% en la rueda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que esto ocurre porque los inversores temen al “escenario político. La suba del riesgo país es puntual”.

Y agregó que la suba “no tiene el mismo impacto” que en años anteriores porque la economía tiene equilibrio fiscal y el Gobierno no tiene que salir a buscar fondos para financiar el déficit.

Con respecto a las acciones argentinas que operan en Wall Street, los resultados muestran disparidades con ganancias de hasta 4,3% (Telecom) y pérdidas que rozan el 7% (BBVA).

Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación subió 10 pesos y cotizó a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta, alcanzando un nuevo máximo en la semana.

En el mercado informal, el blue se inició en $1.710 y $1.730 para ambas puntas, con una suba de 1,8%. En cuando al tipo de cambio mayorista, el mismo vuelve a incrementar su precio hasta los $1.602, un alza del 0,6%.

Por su parte, los dólares financieros operan en $1.663,8 para el MEP y $1.758,7 para el Contado Con Liquidación (CCL).