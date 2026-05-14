Victoria se convierte en el epicentro mundial de la ufología con la 10ª edición del Congreso Internacional

En el marco del 10º Congreso Internacional en Victoria, la investigadora Andrea Pérez Simondini anunció un histórico abordaje legislativo junto a un senador provincial

Bajo el lema Evidencia y Experiencia: Sudamérica habla, la ciudad de Victoria se prepara para recibir la décima edición del Congreso Internacional de Ovnilogía del 15 al 17 de mayo. En diálogo con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná), la investigadora Andrea Pérez Simondini, directora de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA), adelantó detalles sobre un encuentro que busca fortalecer el posicionamiento de la región en el turismo científico y de experiencias temáticas.

Uno de los anuncios más trascendentales de esta edición es el trabajo en el primer abordaje legislativo en Argentina para regular el estudio de estos fenómenos. Según Simondini, se está colaborando estrechamente con un senador para que Entre Ríos sea el puntapié inicial en esta normativa, lo que representaría un hito a nivel internacional. El congreso se desarrolla en un clima de desclasificación informativa global. Países como Japón, Irlanda y Estados Unidos han comenzado a liberar expedientes, reconociendo que los fenómenos aeroespaciales no identificados (FANI o UAP) son una cuestión de soberanía y seguridad operativa. "Ya no es solo la denuncia de una familia en un camino rural; hoy los informes provienen de pilotos comerciales, militares y controladores aéreos que enfrentan riesgos de colisión o fallas en sus equipos", explicó la investigadora.

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ANDREA PEREZ SIMONDINI

El caso Polanco y la desclasificación argentina

Durante las jornadas se profundizará en casos emblemáticos, destacando el de Jorge Polanco en Bariloche (1995). Simondini reveló que, gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, CEFORA logró que el Ministerio de Defensa pusiera a disposición los expedientes y grabaciones de la torre de control de este evento, el cual es considerado uno de los diez más importantes del mundo.

Este caso cobró relevancia internacional recientemente al ser incluido en informes de la Agencia Espacial Francesa y en las desclasificaciones de Estados Unidos. La investigadora denunció que, durante años, sectores oficiales intentaron ridiculizar el evento atribuyéndolo al reflejo de una discoteca local, versión que fue desmentida tras probarse la manipulación de datos.

"Alerta OVNI"

La programación incluye para el viernes 15 a las 22 horas una jornada de Alerta OVNI en el Cerro de la Matanza. Esta actividad, libre y gratuita, contará con un equipo multidisciplinario de científicos y técnicos que utilizarán tecnología de sensores y emisión de frecuencias para recolectar datos duros sobre posibles manifestaciones en el cielo.

El evento continuará el sábado y domingo en el Cine Teatro Victoria, donde se presentarán investigaciones y debates abiertos al público. Con esta edición, se busca no solo informar, sino también desmitificar el fenómeno y demostrar que Sudamérica posee una base de datos y una objetividad en la investigación que es referente para el resto del mundo

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