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Drama en River Plate: Agustín Ruberto volvió a romperse los ligamentos

Agustín Ruberto sufrió otra rotura de ligamentos en su rodilla izquierda y estará al menos ocho meses afuera de las canchas en River Plate.

14 de mayo 2026 · 14:41hs
Drama en River Plate: Agustín Ruberto volvió a romperse los ligamentos.

Drama en River Plate: Agustín Ruberto volvió a romperse los ligamentos.

El mundo de River Plate recibió una noticia devastadora: Agustín Ruberto sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, la misma lesión que padeció en 2025. El delantero juvenil estará fuera de las canchas por al menos ocho meses y se perderá el resto de la temporada 2026, en otro duro golpe para su carrera.

La lesión se produjo durante el entrenamiento del martes, en la previa del encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero sintió una fuerte molestia en la rodilla izquierda y encendió rápidamente las alarmas en el cuerpo médico. Horas más tarde, los estudios confirmaron el peor escenario: una nueva rotura ligamentaria.

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Agustín Ruberto y un nuevo calvario: segunda lesión de ligamentos

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Desde el club decidieron mantener la noticia en reserva durante el partido disputado en el Monumental, donde River Plate se impuso 2-0, con el objetivo de no alterar el clima entre los hinchas ni el plantel en un momento importante del campeonato.

La situación genera una enorme preocupación, no solo por la gravedad de la lesión, sino también por el antecedente reciente del atacante. Ruberto ya había atravesado la misma pesadilla a comienzos de 2025, cuando defendía a la Selección Argentina Sub-20 en el Sudamericano juvenil. Aquella lesión frente a Uruguay frenó en seco el crecimiento de una de las grandes promesas de las inferiores riverplatenses.

Después de varios meses de rehabilitación, el delantero había logrado volver a las canchas en febrero de 2026, en la derrota ante Tigre, sumando nuevamente minutos en Primera División bajo la conducción de Marcelo Gallardo. En lo que iba de la temporada, había participado en seis encuentros y comenzaba lentamente a recuperar ritmo futbolístico.

Ahora, el panorama vuelve a ser complejo. Antes de ser intervenido quirúrgicamente, Ruberto deberá esperar que disminuya la inflamación en la zona afectada. Luego comenzará una rehabilitación estimada en al menos ocho meses, en lo que será su segunda recuperación ligamentaria en apenas un año y medio.

La noticia golpea fuerte en River Plate, que pierde una variante ofensiva importante, pero sobre todo afecta a un futbolista joven que otra vez deberá luchar contra la adversidad para intentar volver a empezar.

Agustín Ruberto River Plate Lesión
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