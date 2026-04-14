Aumentó la canasta básica: cuánto necesitó una familia para no ser pobre según el Indec

Aumentó la canasta básica y el Indec informó que una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos por un total de $1.434.463,81 para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos por un total de $1.434.463,81 para no ser pobre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) dio a conocer el informe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) correspondiente a marzo de 2026. De acuerdo con los datos oficiales, la CBT registró una variación de 2,6% respecto al mes anterior, lo que implica que un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por un total de $1.434.463,81 para no caer bajo la línea de pobreza.

La CBA, que determina la línea de indigencia, tuvo un incremento del 2,2% durante el tercer mes del año. De esta manera, el mismo grupo familiar requirió de $658.010,93 mensuales únicamente para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. El informe técnico destaca que “durante marzo de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,2%”.

El análisis de la evolución de precios muestra que la brecha respecto al año anterior continúa siendo significativa. Las variaciones interanuales se ubicaron en un 32,8% para la canasta alimentaria y en un 30,4% para la canasta total. En lo que va del año 2026, la suba acumulada alcanzó el 11,6% en el caso de la CBA y el 9,6% para la CBT.

Para un adulto equivalente —referencia que el organismo toma sobre un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada—, el costo de la canasta alimentaria se situó en $212.948,52.

En tanto, el valor de la canasta total para ese mismo perfil de referencia fue de $464.227,77. Según explica el documento oficial, “la CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el Indice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA)”.

Más datos del Indec

El Indec presenta diversos ejemplos de configuración familiar para ilustrar el alcance de estos indicadores. Un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, necesitó en marzo un total de $1.142.000,31 para no ser considerado pobre y $523.853,36 para no ser indigente.

En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la cifra requerida ascendió a los mencionados $1.434.463,81 para la CBT y a $658.010,93 para la CBA.

Finalmente, para un hogar de cinco integrantes, constituido por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, el costo de la canasta básica total fue de $1.508.740,25, mientras que la alimentaria se ubicó en $692.082,69.