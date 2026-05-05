El Archivo General de Entre Ríos realizará una nueva actividad del ciclo “El Archivo nos cuenta: memoria entrerriana”. La charla será el miércoles 13 de mayo a las 18 en su sede de Archivo General de Entre Ríos, con acceso libre y gratuito. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
El Archivo General de Entre Ríos invita a una charla sobre la municipalidad de Paraná en tiempos de la Confederación
El Archivo General de Entre Ríos realizará una nueva actividad del ciclo “El Archivo nos cuenta: memoria entrerriana”. La charla será el miércoles 13 de mayo
El Archivo General propone una mirada sobre la municipalidad de Paraná en 1860
Bajo el título “Una municipalidad para la capital de la Confederación Argentina (Paraná, 1860-1862)”, la disertación estará a cargo de Pedro Kozul, quien abordará un período central en la organización del Estado Nacional a partir del caso de la ciudad de Paraná, cuando fue sede de la Confederación.
Durante el encuentro se analizarán las relaciones entre la municipalidad y otras autoridades locales y provinciales, sus ingresos, servicios y funciones, así como los desafíos que enfrentó en un contexto de transformación política. También se examinarán los perfiles de quienes integraron esa estructura institucional y las modificaciones territoriales que se produjeron tras la federalización de la ciudad.
Kozul es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Entre Ríos y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Su trabajo se centra en los procesos de organización estatal y en las dinámicas políticas del siglo XIX en el espacio rioplatense.