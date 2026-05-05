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El Archivo General de Entre Ríos invita a una charla sobre la municipalidad de Paraná en tiempos de la Confederación

El Archivo General de Entre Ríos realizará una nueva actividad del ciclo “El Archivo nos cuenta: memoria entrerriana”. La charla será el miércoles 13 de mayo

5 de mayo 2026 · 14:57hs
El Archivo General de Entre Ríos invita a una charla sobre la municipalidad de Paraná en tiempos de la Confederación

El Archivo General de Entre Ríos realizará una nueva actividad del ciclo “El Archivo nos cuenta: memoria entrerriana”. La charla será el miércoles 13 de mayo a las 18 en su sede de Archivo General de Entre Ríos, con acceso libre y gratuito. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

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Bajo el título “Una municipalidad para la capital de la Confederación Argentina (Paraná, 1860-1862)”, la disertación estará a cargo de Pedro Kozul, quien abordará un período central en la organización del Estado Nacional a partir del caso de la ciudad de Paraná, cuando fue sede de la Confederación.

Durante el encuentro se analizarán las relaciones entre la municipalidad y otras autoridades locales y provinciales, sus ingresos, servicios y funciones, así como los desafíos que enfrentó en un contexto de transformación política. También se examinarán los perfiles de quienes integraron esa estructura institucional y las modificaciones territoriales que se produjeron tras la federalización de la ciudad.

Kozul es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Entre Ríos y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Su trabajo se centra en los procesos de organización estatal y en las dinámicas políticas del siglo XIX en el espacio rioplatense.

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Archivo General de Entre Ríos Paraná Municipalidad
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