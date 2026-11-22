El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate denunció que la Municipalidad dispuso el desarme de la carpa de Fademi.

Fademi: por disposición municipal la policía retiró la carpa de los trabajadores en Larroque.

El conflicto laboral en la empresa Fademi de Larroque sumó un nuevo capítulo. El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate denunció que el sábado la Municipalidad dispuso el desarme y retiro de la carpa que los trabajadores mantenían instalada frente a la fábrica desde hacía más de dos años.

La instalación de la misma fue en el marco de un reclamo por despidos y reincorporaciones.

El enojo de los trabajadores de Fademi

A través de un comunicado, la organización sindical sostuvo que el operativo se realizó sin autorización judicial y con acompañamiento de efectivos policiales. También denunció que durante el procedimiento fueron retirados distintos elementos que los trabajadores utilizaban habitualmente en el lugar.

El sindicato señaló que el episodio se produjo una semana después de otro hecho que había generado preocupación entre los manifestantes. Según la denuncia, el 14 de noviembre la carpa apareció con varios cortes en su lona, situación que fue puesta en conocimiento de la Policía y de la Justicia.

En el comunicado, la entidad gremial vinculó lo sucedido con el conflicto que mantiene con Fademi desde hace más de dos años. Afirmó que la empresa incumple resoluciones judiciales firmes que ordenan la reinstalación de trabajadores despedidos y denunció persecución antisindical contra quienes participaron de los reclamos.

La organización calificó el retiro de la carpa como un acto de "violencia institucional" y cuestionó el accionar del gobierno municipal y de la Policía local, al considerar que intervinieron en favor de la empresa y en contra de la protesta de los trabajadores, indicó R2820.

Los reclamos del sindicato

Tras lo ocurrido, el gremio exigió la restitución inmediata de la carpa y de todos los elementos retirados, que la Fiscalía investigue los daños denunciados y que se garantice el cumplimiento de las resoluciones judiciales que, según sostiene, FADEMI mantiene pendientes desde 2024.

También reclamó que cesen las acciones que considera persecutorias por parte de las autoridades municipales y policiales.

"Los trabajadores no se van a rendir, la lucha continúa", concluye el comunicado sindical, que anticipa la continuidad del reclamo.