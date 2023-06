Inédita campaña apela a legisladores por equilibrio fiscal

Talleres lanzó la campaña "No me grites, alentame"

Se presentan como "un grupo de argentinos convencidos del potencial de oportunidades del país", cuyas firmas pueden verse acá, que consideran "imprescindible ordenar la macroeconomía y conseguir un equilibrio fiscal sostenido y duradero para desarrollarlo".

Dicho equilibrio fiscal, afirman, debe lograrse a través de la reducción del gasto público en todos los niveles de gobierno y en todas las jurisdicciones. "El aumento de la presión fiscal sobre el sector formal de la economía, que ha alcanzado niveles récord en Argentina, resulta insostenible", argumentan.

A su vez, exhiben números que indican que Argentina "lidera el ranking mundial" de presión fiscal con un 106%, en comparación con el promedio mundial del 40,5%, "mientras que nuestros vecinos de la región van desde el 35% en Paraguay al 83,7% en Bolivia, con el resto de los países en valores intermedios".

"Para que las empresas argentinas puedan competir y generar las exportaciones que tanto necesita Argentina para equilibrar su balanza comercial, se necesitan condiciones similares a las de sus vecinos de la región", remarcan.

En tanto, señalan que el sector privado argentino tiene "la mejor" oportunidad de crecimiento, desarrollo y generación de empleo en décadas debido a tres razones principales. En primer lugar, dispone de un stock de capital humano con un gran potencial, "lo que se refleja en los unicornios que tenemos, en las exportaciones de U$S 8.000 millones de la economía del conocimiento y en miles de startups que se crean para dar servicios al mundo.

En segundo lugar, "somos un país privilegiado en recursos naturales. Hoy en día, el mundo demanda alimentos y energía que tenemos en abundancia, a precios con muy buenos márgenes, sobre todo eliminando las retenciones".

Y en tercer lugar, ponderan, el sector privado "tiene más de U$S300.000 millones en activos financieros en dólares", con un pasivo financiero relativamente bajo. La totalidad de la deuda del sector privado con el sistema financiero representa solo el 8% del PBI.

"No podemos permitirnos esperar para lograr estos objetivos. La dinámica y velocidad de los cambios hace que, si no aprovechamos urgentemente las oportunidades que tiene nuestro país, corremos el riesgo cierto de que desaparezcan. ¡La edad de piedra no se acabó por falta de piedras, sino porque surgieron otras tecnologías que las volvieron obsoletas!", insisten los firmantes.

Y exigieron: "No esperemos a que el potencial que tenemos hoy deje de serlo. Un presupuesto equilibrado para 2024, consensuado y votado en el Congreso de la Nación por las fuerzas políticas mayoritarias, es un paso ineludible para comenzar a restablecer la confianza en Argentina por parte de inversores nacionales y extranjeros y aprovechar las oportunidades que brinda nuestro país en agronegocios, energía, minería, desarrollo de software, turismo, entre otras actividades que atraen la inversión privada y generan empleo en el sector formal de la economía".

Por estos motivos, instan a los miembros de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados y Senadores a que, "de modo inmediato, con patriotismo, generosidad y dejando de lado intereses sectoriales o partidarios", se aboquen a consensuar un Presupuesto 2024 que permita lograr un equilibrio fiscal.