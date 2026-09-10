Uno Entre Rios | Ovación | Walter Samuel

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Walter Samuel, histórico ayudante de campo de Scaloni, también finaliza su contrato en diciembre y le pondrá fin a su ciclo en la Mayor luego de ocho años.

10 de septiembre 2026 · 19:09hs
Walter Samuel

Walter Samuel, deja el combinado nacional.

En medio del clima de incertidumbre sobre la renovación de Lionel Scaloni, se conoció en las últimas horas una resonante salida de la Selección Argentina que ya era un secreto a voces puertas adentro en el predio de AFA: la de Walter Samuel, histórico ayudante de campo de la Mayor.

Walter Samuel, quiere ser DT

Al igual que el del Gringo, el contrato del Muro finaliza el próximo 30 de diciembre y el presidente Claudio Tapia ya está al tanto de que no continuará en 2027, sin importar lo que decida el entrenador principal.

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Después de ocho años, le pondrá fin a su exitoso ciclo en el cuerpo técnico nacional. Se irá en silencio, un rasgo que lo caracterizó desde que era un férreo defensor central, y con cuatro títulos bajo el brazo: el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. Pese a no haber dado la vuelta olímpica, también vio de cerca el tercer puesto en la Copa América 2019 y el subcampeonato en el Mundial de Norteamérica 2026.

Con 48 años y holgada experiencia internacional (pocos saben lo que se siente estar en un corralito en medio de una final de la Copa del Mundo), Samuel cree que es el momento de no plantarse más detrás de Scaloni, sino convertirse en un colega.

Por eso dejará de ser asistente de la Selección e iniciará su carrera como DT en Europa. Se seguirá formando en los próximos meses, con el objetivo de tomar las riendas de un equipo el próximo año.

En cuanto a Pablo Aimar y Roberto Ayala, otros dos ayudantes de la Albiceleste, se desconoce lo que harán la temporada siguiente. Forman parte del proyecto estructural de Argentina pero, en caso de que Scaloni lo continúe, deberán evaluar el horizonte cercano para sus carreras.

Walter Samuel Scaloni Selección Argentina
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