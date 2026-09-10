Patronato prepara su partido en el estadio Grella ante Temperley

El Santo recibirá el domingo desde las 15.30 a Temperley en el estadio Grella, por la 29ª fecha de la Primera Nacional. El equipo entrena pensando en el duelo.

Patronato ya dejó atrás el empate sin goles ante Deportivo Maipú en Mendoza y puso rápidamente la mirada en el próximo compromiso de la Primera Nacional. El Santo afrontará este domingo, desde las 15.30, una nueva presentación ante su gente, cuando reciba a Temperley por la 29ª fecha de la Zona B.

La necesidad de volver a ganar es uno de los principales objetivos que tiene por delante el conjunto dirigido por Marcelo Fuentes. El equipo paranaense no pudo regresar de Mendoza con los tres puntos y ahora tendrá una nueva oportunidad en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde buscará hacerse fuerte para comenzar a despegarse de la zona comprometida de la tabla.

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El encuentro ante Temperley será una nueva prueba para un Patronato que atraviesa la recta decisiva del campeonato y que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las jornadas que quedan. Cada unidad comienza a tener un peso mayor y, en ese contexto, conseguir una victoria en condición de local aparece como una prioridad.

Sin descanso después de Mendoza

El cuerpo técnico decidió no darle descanso al plantel después del partido disputado en Mendoza. Los futbolistas regresaron a los trabajos el lunes y comenzaron rápidamente la preparación para el compromiso frente al Gasolero.

La planificación incluyó una jornada de doble turno el miércoles. Por la mañana, el plantel trabajó en el predio, mientras que por la tarde las tareas se trasladaron al estadio Grella. De esta manera, Fuentes y sus colaboradores buscan aprovechar al máximo los días disponibles para preparar el partido.

Este viernes y el sábado, en tanto, el plantel volverá a entrenarse en el estadio. Serán jornadas importantes para terminar de definir la estrategia y ajustar los últimos detalles antes del encuentro del domingo.

El objetivo será llegar de la mejor manera a un partido que Patronato afrontará con la obligación de volver a sumar de a tres ante su público.

En cuanto al estado físico de los jugadores, hay una novedad positiva. Valentín Villarreal ya trabaja a la par de sus compañeros y avanza en su recuperación, por lo que habrá que esperar la evolución de los próximos entrenamientos para conocer si podrá ser tenido en cuenta.

Por otra parte, Miró, Soldano y Rueda continúan realizando trabajos diferenciados. Los tres futbolistas son seguidos de cerca por el cuerpo médico y técnico, que analiza su evolución antes de tomar una decisión sobre su disponibilidad para el partido frente a Temperley.

Fuentes deberá esperar hasta las últimas prácticas para conocer con qué futbolistas podrá contar y, a partir de allí, terminar de delinear la formación que saldrá al campo de juego del Grella.

El rival de Patronato llegará a Paraná con el ánimo renovado después de conseguir una importante victoria en la fecha anterior. Temperley derrotó 3 a 1 a Colegiales y buscará darle continuidad a ese resultado positivo.

El conjunto bonaerense se presentará así ante un Patronato que necesita imperiosamente recuperar la sonrisa. El antecedente inmediato de ambos equipos marca realidades diferentes: mientras el Santo viene de empatar 0 a 0 con Deportivo Maipú, el Gasolero llegará después de sumar una victoria.

En el campeonato de la Primera Nacional, sin embargo, las diferencias suelen quedar de lado cuando la pelota comienza a rodar. Patronato sabe que tendrá una nueva posibilidad de hacerse fuerte como local y conseguir tres puntos que pueden resultar determinantes en la lucha por escapar de los puestos de descenso.

Bruno Amiconi, el árbitro en el estadio Grella

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino oficializó las autoridades que tendrán a su cargo los encuentros correspondientes a la 29ª fecha de la Primera Nacional.

Para el partido entre Patronato y Temperley fue designado Bruno Amiconi. El árbitro nacido en La Plata estará acompañado por Marcelo Bistocco y Walter Ferreyra como jueces asistentes, mientras que Marcelo Sanz será el cuarto árbitro.

La designación de Amiconi llega luego de un arbitraje que generó fuertes cuestionamientos en uno de sus últimos partidos en la categoría.