Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

De acuerdo a lo difundido por el Indec, 13 de los sectores de actividad que conforman el indicador registraron subas.

25 de noviembre 2025 · 17:22hs
Para el Indec: la actividad económica subió en septiembre. 

Para el Indec: la actividad económica subió en septiembre. 

La actividad económica registró una variación positiva de 5% en septiembre comparado contra el mismo mes del 2024, como a su vez una suba del 0,5% respecto a agosto. La información se desprende del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

LEER MÁS: Indec: la actividad económica creció un poco luego de tres meses en baja

Los datos del Indec

En términos desestacionalizados, el índice mostró un aumento de 0,5% respecto del mes anterior mientras que el componente tendencia-ciclo subió 0,1%. A su vez, el indicador se posiciona como el segundo más alto desde junio del 2022 en el índice serie desestacionalizada.

El Indec informó que el índice de precios mayoristas aumentó 1,1% el mes pasado. 

Indec: la inflación mayorista registró una leve suba en octubre

Escándalo en un viaje de egresados: el chofer del micro dio positivo por cocaína y marihuana.

Escándalo en un viaje de egresados: el chofer del micro dio positivo por cocaína y marihuana

En septiembre fue del 153,6%, quedando por debajo del 154,2% registrado en junio del 2022. Desde que comenzó el año, la actividad económica se incrementó 5,2% contra el mismo período del año anterior.

Con relación a igual mes del 2024, 13 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas: Pesca (58,2%) e Intermediación financiera (39,7%) destacan por sobre el resto.

Intermediación financiera fue, a su vez, el sector con mayor incidencia positiva en la variación interanual, con 39,7%. Le siguió Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5%).

Únicamente dos sectores del EMAE quedaron en terreno negativo: Industria manufacturera, que cerró con -1%; y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%).

Entre los dos le restan 0,19 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del indicador.

Con el dato de septiembre ya difundido, restará conocer el crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno) durante el tercer trimestre del año, que contempla los meses de julio-septiembre.

En el primer trimestre (enero-marzo) creció 5,8% y en el segundo (abril-junio) 6,3%. El dato oficial lo difundirá el Indec el martes 16 de diciembre.

Cada sector, en septiembre 2025

Pesca: 58,2%.

Intermediación fiananciera: 39,7%.

Impuestos netos de subsidios: 10,5%.

Explotación de minas y canteras: 8,1%.

Hoteles y restaurantes: 7%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 5%.

Construcción: 4,3%.

Transporte y comunicaciones: 2,6%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 2,3%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 0,8%.

Enseñanza: 0,8%.

Servicios sociales y de salud: 0,7%.

Electricidad, gas y agua: 0,6%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -0,7%.

Industria manufacturera: -1%.

Indec actividad económica septiembre
Noticias relacionadas
La helada de julio obliga a Argentina a redirigir sus cítricos hacia mercados de corta distancia.

La helada de julio obliga a Argentina a redirigir sus cítricos hacia mercados de corta distancia

En 90% de las provincias, el salario docente de maestro de grado con 10 años de antigüedad es inferior al de 2014, según informe de Argentinos por la Educación 

En 21 de las 24 provincias de Argentina, el salario docente es más bajo que hace 10 años

Un joven de 27 años y una mujer de 47 fueronhallados sin vida en un hotel alojamiento de Valle Hermoso. Investigan femicidio seguido de suicidio

Córdoba: encuentran muerta a pareja en hotel alojamiento

En Argentina persiste la alta tasa de femicidios en un contexto de desmantelamiento de politicas de prevención. Los programas de ayuda en el Presupuesto cayeron 87% desde 2023 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: altas cifras pocas políticas

Ver comentarios

Lo último

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

Ultimo Momento
El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026

Policiales
Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Confirmaron que Sergio Otero fue la víctima del choque ocurrido este lunes en el Acceso Norte de Paraná

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Ruta 14: volcó el acoplado de un camión por un bache

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

Un hombre falleció tras chocar contra un muro en Acceso Norte

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

San José: murió la adolescente que fue embestida por un auto

Ovación
El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026

La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

River no cumplió la cláusula de Giuliano Galoppo y su continuidad está en duda

River no cumplió la cláusula de Giuliano Galoppo y su continuidad está en duda

Quique ascendió a la Liga Federal

Quique ascendió a la Liga Federal

La provincia
En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

En esta época crece la demanda de artículos de pesca y camping

Fin de semana extralargo: Chajarí alcanzó el 100% de ocupación en su complejo termal

Fin de semana extralargo: Chajarí alcanzó el 100% de ocupación en su complejo termal

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

Dieron a conocer los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná

La verdadera destrucción del delta: preocupa el alza de terraplenes en las islas

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

Dejanos tu comentario