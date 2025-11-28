Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen Argentina lanzó una nueva convocatoria para los más de 55.000 clientes que aún no pasaron por los concesionarios oficiales para realizar una verificación técnica por un posible desperfecto en el airbag del conductor .

El llamado apunta a propietarios de los modelos Suran comercializados en el país entre 2011 y 2021, y para los de Fox, Gol, Saveiro y Voyage vendidos entre 2011 y 2017. En total son 55.755 vehículos afectados.

Volkswagen destaca que este chequeo preventivo es totalmente gratuito y se realiza en su red de concesionarios oficiales. El trabajo consiste en reemplazar la bolsa de aire ubicada dentro del volante. Los propietarios y usuarios sólo debe coordinar el turno correspondiente en el concesionario de su preferencia.

Airbag VW Volkswagen 2

Según informó Volkswagen, luego de un análisis en laboratorio se detectó que existe la posibilidad de que en algunos de estos vehículos, un lote de generador de gas pueda degradarse después de largos períodos de exposición de los vehículos a altas temperaturas, grandes amplitudes térmicas y alta humedad relativa del aire.

Esas condiciones pueden producir la ruptura del generador de gas, y en caso de activarse el sistema, ante un accidente con una desaceleración tal que produzca la apertura del airbag, se pueden proyectar fragmentos de metal dentro del vehículo, con riesgo de daños físicos o fatales para sus ocupantes.

Desde la marca alemana subrayan que esta posible falla no consiste en la “no apertura” del airbag ni en su apertura espontánea, sino en su posible apertura defectuosa que pueden terminar originando una lesión.

Este caso está relacionado con el mayor llamado a revisión de la historia de la industria automotriz, conocido como el Caso Takata, hasta hace unos años el mayor proveedor mundial de sistemas de airbags.

En 2014 se descubrió que la empresa había ocultado durante años una falla: el gas de los infladores que fabricó la marca japonesa podía alterar sus propiedades en condiciones de alta temperatura y de alta humedad.

Airbag VW Volkswagen

Consecuencias

La consecuencia era una detonación para inflar el airbag con una potencia mayor a la concebida, lo que causaba que se desprendieran partes del soporte metálico del airbag, ocasionando que esos elementos se disparan hacia los ocupantes.

A ese mal funcionamiento de los airbags se le atribuyen como mínimo 17 muertes y más de 150 personas heridas en todo el mundo. Y este año se constató el primer fallecido en la región por este desperfecto.

En el caso de los airbags de Takata sí se detectaron varios accidentes con lesiones graves producidas por el desprendimiento de estos elementos.

Con casi 100 millones de unidades de alrededor de unas 20 marcas llamadas a revisión en todo el mundo, el Caso Takata se convirtió en la convocatoria por falla o desperfecto más grande de toda la historia de la industria automotriz.

Airbag VW Volkswagen 1

Modelos afectados

Suran

Fecha de fabricación : 22 de junio de 2011 al 7 de junio de 2013

: 22 de junio de 2011 al 7 de junio de 2013 Chasis : 8AWPB45Z*CA513991 a 8AWPB45Z*DA536266.

: 8AWPB45Z*CA513991 a 8AWPB45Z*DA536266. Comercialización : del 29 de junio de 2011 a 20 de mayo de 2021.

: del 29 de junio de 2011 a 20 de mayo de 2021. Origen: Argentina

Fox

Fecha de fabricación : 29 de marzo de 2012 al 24 de abril de 2013

: 29 de marzo de 2012 al 24 de abril de 2013 Chasis : 9BWAB45Z*D4000273 a 9BWAB45Z*E4204533

: 9BWAB45Z*D4000273 a 9BWAB45Z*E4204533 Comercialización : 27 de abril de 2012 al 28 de diciembre de 2017

: 27 de abril de 2012 al 28 de diciembre de 2017 Origen: Brasil

Gol

Fecha de fabricación : 18 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014

: 18 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014 Chasis : 9BWAB45U*CT051335 a 9BWAB45U*E*210095

: 9BWAB45U*CT051335 a 9BWAB45U*E*210095 Comercialización : 15 de julio de 2011 al 31 de enero de 2017

: 15 de julio de 2011 al 31 de enero de 2017 Origen: Brasil

Saveiro

Fecha de fabricación : 22 de mayo de 2011 al 3 de junio de 2013

: 22 de mayo de 2011 al 3 de junio de 2013 Chasis : 9BWLB45U*CP030981 a 9BWLB45U*DP232148

: 9BWLB45U*CP030981 a 9BWLB45U*DP232148 Comercialización : 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015

: 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015 Origen: Brasil

Voyage