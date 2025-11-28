Uno Entre Rios | Economia | Volkswagen

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

28 de noviembre 2025 · 10:50hs
Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados
Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados
Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen Argentina lanzó una nueva convocatoria para los más de 55.000 clientes que aún no pasaron por los concesionarios oficiales para realizar una verificación técnica por un posible desperfecto en el airbag del conductor.

El llamado apunta a propietarios de los modelos Suran comercializados en el país entre 2011 y 2021, y para los de Fox, Gol, Saveiro y Voyage vendidos entre 2011 y 2017. En total son 55.755 vehículos afectados.

El Gobierno lanza una fuerte quita de subsidios desde enero con reemplazo de Niveles N1, N2 y N3 por solo dos categorías: hogares con y sin subsidio.

Tarifas de luz y gas: menos subsidios y aumentos en 2026

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. Un trabajo de la central industrial revela que en octubre empeoraron los índices.

UIA estima que la industria registra baja de 2% interacual

Volkswagen destaca que este chequeo preventivo es totalmente gratuito y se realiza en su red de concesionarios oficiales. El trabajo consiste en reemplazar la bolsa de aire ubicada dentro del volante. Los propietarios y usuarios sólo debe coordinar el turno correspondiente en el concesionario de su preferencia.

Airbag VW Volkswagen 2

Según informó Volkswagen, luego de un análisis en laboratorio se detectó que existe la posibilidad de que en algunos de estos vehículos, un lote de generador de gas pueda degradarse después de largos períodos de exposición de los vehículos a altas temperaturas, grandes amplitudes térmicas y alta humedad relativa del aire.

Esas condiciones pueden producir la ruptura del generador de gas, y en caso de activarse el sistema, ante un accidente con una desaceleración tal que produzca la apertura del airbag, se pueden proyectar fragmentos de metal dentro del vehículo, con riesgo de daños físicos o fatales para sus ocupantes.

Desde la marca alemana subrayan que esta posible falla no consiste en la “no apertura” del airbag ni en su apertura espontánea, sino en su posible apertura defectuosa que pueden terminar originando una lesión.

Este caso está relacionado con el mayor llamado a revisión de la historia de la industria automotriz, conocido como el Caso Takata, hasta hace unos años el mayor proveedor mundial de sistemas de airbags.

En 2014 se descubrió que la empresa había ocultado durante años una falla: el gas de los infladores que fabricó la marca japonesa podía alterar sus propiedades en condiciones de alta temperatura y de alta humedad.

Airbag VW Volkswagen

Consecuencias

La consecuencia era una detonación para inflar el airbag con una potencia mayor a la concebida, lo que causaba que se desprendieran partes del soporte metálico del airbag, ocasionando que esos elementos se disparan hacia los ocupantes.

A ese mal funcionamiento de los airbags se le atribuyen como mínimo 17 muertes y más de 150 personas heridas en todo el mundo. Y este año se constató el primer fallecido en la región por este desperfecto.

En el caso de los airbags de Takata sí se detectaron varios accidentes con lesiones graves producidas por el desprendimiento de estos elementos.

Con casi 100 millones de unidades de alrededor de unas 20 marcas llamadas a revisión en todo el mundo, el Caso Takata se convirtió en la convocatoria por falla o desperfecto más grande de toda la historia de la industria automotriz.

Airbag VW Volkswagen 1

Modelos afectados

Suran

  • Fecha de fabricación: 22 de junio de 2011 al 7 de junio de 2013
  • Chasis: 8AWPB45Z*CA513991 a 8AWPB45Z*DA536266.
  • Comercialización: del 29 de junio de 2011 a 20 de mayo de 2021.
  • Origen: Argentina

Fox

  • Fecha de fabricación: 29 de marzo de 2012 al 24 de abril de 2013
  • Chasis: 9BWAB45Z*D4000273 a 9BWAB45Z*E4204533
  • Comercialización: 27 de abril de 2012 al 28 de diciembre de 2017
  • Origen: Brasil

Gol

  • Fecha de fabricación: 18 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014
  • Chasis: 9BWAB45U*CT051335 a 9BWAB45U*E*210095
  • Comercialización: 15 de julio de 2011 al 31 de enero de 2017
  • Origen: Brasil

Saveiro

  • Fecha de fabricación: 22 de mayo de 2011 al 3 de junio de 2013
  • Chasis: 9BWLB45U*CP030981 a 9BWLB45U*DP232148
  • Comercialización: 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015
  • Origen: Brasil

Voyage

  • Fecha de fabricación: 5 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014
  • Chasis: 9BWDB45U*CT040322 a 9BWDB45U*CT209516
  • Comercialización: 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015
  • Origen: Brasil

Volkswagen Airbag autos
Noticias relacionadas
Según el Indec, las ventas en supermercados mayoristas volvieron a mostrar retrocesos en septiembre.

Indec: las ventas en supermercados mayoristas cayeron por sexto mes consecutivo

El Indec a cargo e marco Lavagna corrigió sin explicaciones los dos meses previos del índice de actividad económica y evitó la recesión técnica.

Indec: denuncian modificaciones en el índice de actividad económica

El gremialista de UOM, Diego Olave, denuncia 34 despidos en Essen, 30 en Corven Amortiguadores y 120 en Corven Moto. 

UOM denuncia desindustrialización tras despidos en Essen y Corven

DBT Cramaco, fábrica de alternadores en Santa Fe, despidió a 37 empleados. Los despidos implican 90% del personal. Se dedicarpa a la importación de equipos

DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

Ver comentarios

Lo último

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

Ultimo Momento
Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Policiales
Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Ovación
Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La provincia
Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

Dejanos tu comentario