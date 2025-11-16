Uno Entre Rios | El País | supermercados

Supermercados mayoristas arrancan semana de descuentos con el Black Week

Desde este lunes, los supermercados mayoristas inician semana de descuentos con el denominado Black Week. La iniciativa ofrecerá descuentos de hasta el 40%.

16 de noviembre 2025
Los supermercados mayoristas realizarán, desde este lunes 17 al domingo 23 de noviembre, su propia semana de descuentos denominada Black Week Nacional, tras el exitoso del Cyber Monday.

La idea de los supermercados mayoristas

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) y estará “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”, con promociones de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

Esta edición es la segunda del año, ya que a mediados de mayo también se llevó a cabo esta propuesta. En aquella oportunidad participaron más de 190 comercios, tanto físicos como de venta online, con descuentos en alimentos, bebidas, artículos de higiene, perfumería y limpieza.

En tanto que desde Cadam destacaron que el Black Mayorista “se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en el cual cada comercio puede definir libremente sus estrategias promocionales.

Asimismo, indicaron que “inspirado en el concepto de los populares eventos “Black”, se espera que las cuentas en “rojo” pasen a “negro” en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario”.

Según estimaciones privadas, las ventas mayoristas cayeron 5,4% en el primer semestre, por lo que con esta acción, los comerciantes esperan generar un efecto multiplicador que beneficie a toda la cadena: desde el fabricante al distribuidor y el mayorista, hasta llegar al comercio de cercanía y al consumidor final.

En este marco, la entidad expuso que “con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral, que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios”.

