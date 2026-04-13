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Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea tiene nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales de gas natural conforme a la Resolución 379/2026

13 de abril 2026 · 16:06hs
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gas NEA dio a conocer los nuevos Cuadros Tarifarios vigentes a partir del 1 de abril de 2026, así como también los valores de las Tasas y Cargos, con vigencia a partir del 1 de abril del año en curso, para la provincia de Entre Ríos conforme a la Resolución 379/2026.

Todas las nuevas tarifas de Gas Nea

Tarifas de Distribucion a Usuarios P3, GNC, G, FD, FT...

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