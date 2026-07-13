Gas NEA dio a conocer los nuevos Cuadros Tarifarios vigentes a partir del 1 de julio de 2026, así como también los valores de las Tasas y Cargos, con vigencia a partir del 1 de julio del año en curso, para la provincia de Entre Ríos conforme a la Resolución FC 173/2026.
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios
Cuadros Tarifarios conforme a la Resolución FC 173/2026
13 de julio 2026 · 10:04hs
Todas las nuevas tarifas de Gas Nea
Tarifas de Distribucion a Usuarios P3, GNC, G, FD, FT...
TARIFAS SGP
TARIFAS RESIDENCIALES NIVEL 1
TASAS Y CARGOS
TARIFAS EBP