Uno Entre Rios | Gasnea

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Cuadros Tarifarios conforme a la Resolución FC 173/2026

13 de julio 2026 · 10:04hs
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gas NEA dio a conocer los nuevos Cuadros Tarifarios vigentes a partir del 1 de julio de 2026, así como también los valores de las Tasas y Cargos, con vigencia a partir del 1 de julio del año en curso, para la provincia de Entre Ríos conforme a la Resolución FC 173/2026.

Todas las nuevas tarifas de Gas Nea

Tarifas de Distribucion a Usuarios P3, GNC, G, FD, FT...

TARIFAS SGP

TARIFAS RESIDENCIALES NIVEL 1

TASAS Y CARGOS

TARIFAS EBP

Gasnea Gas natural Gas Enargas
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