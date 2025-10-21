Uno Entre Rios | Economia | caída

Fuerte caída del consumo en septiembre

El consumo masivo registró una caída de 6,3% interanual en septiembre, mientras que retrocedió 7,9% en comparación con agosto, según estudio privado.

21 de octubre 2025 · 10:33hs
El consumo masivo registró una caída de 6

El consumo masivo registró una caída de 6,3% interanual en septiembre, mientras que retrocedió 7,9% en comparación con agosto, según estudio privado.

El consumo masivo registró una caída de 6,3% interanual en septiembre, mientras que retrocedió 7,9% en comparación con agosto de este año. En lo que va del año, las compras de la familia acumulan una disminución de 3%. Los datos corresponden al análisis realizado por la consultora Focus Market con datos de Scanntech, que analizó el consumo masivo en 756 puntos de venta de todo el país.

La contracción se observó en métricas asociadas a la frecuencia y volumen de compra: la cantidad de tickets cayó 5,6% frente al mes anterior, y las unidades por ticket también cayeron 3,5%.

Crecimiento del comercio bilateral. Por fuerte venta de soja y aumento de las importaciones China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina

China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina

El dólar oficial comenzó la semana en alza y tocó los $1500.

Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

LEER MÁS: Las ventas por el Día de la Madre registraron una baja del 3,5%

Damián Di Pace consultor de Focus Market, explicó que “la caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos".

Di Pace agregó que "este proceso afecta con mayor fuerza a la clase media, que destina una proporción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo su margen para el consumo de bienes". Añadió que "en este contexto, la recomposición del poder adquisitivo y la estabilidad de precios serán claves para revertir la contracción del consumo”.

Devolución de IVA en alimentos.jpg
La devolución de IVA en alimentos se amplió para trabajadores formales y monotributistas

La devolución de IVA en alimentos se amplió para trabajadores formales y monotributistas

Según observó el trabajo, la caída del consumo fue más pronunciada en el área metropolitana, donde disminuyó 16,7% durante septiembre, mientras que la facturación cayó 14,7%, en ambos casos frente al mes anterior. En contraste, en el interior del país el consumo cayó 2,9%, y la facturación un 3,8%, también frente a agosto de 2025.

En cuanto a los formatos de venta, la caída más grande se observó en la tienda Self-Independiente, que presentó una disminución del consumo de 13,1%, con un ticket promedio de $10.793.

La reducción fue menor en otros formatos: Autoservicio grande (5,3%, ticket promedio de $ 9.844), autoservicio mediano (3,3%, ticket promedio de $ 7.601) y autoservicio chico (1,9%, ticket promedio de $ 6.807).

Al analizar la evolución interanual por categorías (septiembre 2025 vs. septiembre 2024), se observan movimientos divergentes en facturación y consumo (unidades).

Respecto al peso en facturación, alimentos fue la única de las cuatro categorías que presentó un incremento, al subir de 60,2% a 62,0%. Las categorías Limpieza (8,4% a 7,8%), Cuidado Personal (8,5% a 8,4%) y Bebidas (22,9% a 21,7%) mostraron una disminución.

Bebidas, fiambres y otros productos, llegan con alzas de precios.jpg
Bebidas, fiambres y otros productos, llegan con alzas de precios

Bebidas, fiambres y otros productos, llegan con alzas de precios

En relación con el peso en consumo (unidades), tres de cuatro categorías presentaron aumento a nivel interanual

• Limpieza, que pasó de 5,6% a 6,0%.

• Cuidado Personal, que aumentó de 1,9% a 2,0%.

• Alimentos, que subió de 42,9% a 44,9%.

• Bebidas fue la única categoría que presentó una disminución en el peso en consumo, pasando de 49,7% a 47,0%.

“Dentro del consumo masivo se observa una dinámica heterogénea de precios: los alimentos continúan liderando las subas, ubicándose por encima del promedio general del sector, impulsados por mayores costos logísticos y de insumos”, explicó Di Pace.

El especialista señaló que “en contraste, las bebidas muestran caídas en sus precios promedio, reflejando una estrategia comercial defensiva para sostener volumen”.

Finalmente, destacó que “en los rubros de cuidado personal y limpieza registran los aumentos más relevantes, asociados a recomposición de márgenes y traslado parcial de costos acumulados”.

caída consumo septiembre
Noticias relacionadas
Entre Ríos perdió casi 10.000 empleos formales en los primeros 20 meses del gobierno de Milei

Entre Ríos perdió casi 10.000 empleos formales en los primeros 20 meses del gobierno de Milei

las ventas por el dia de la madre registraron una baja del 3,5%

Las ventas por el Día de la Madre registraron una baja del 3,5%

argentina hacia donde vamos: saqueo, especulacion y fuga de capitales

Argentina hacia dónde vamos: saqueo, especulación y fuga de capitales

En Crespo, Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central.

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Ver comentarios

Lo último

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

La base de Patronato modelo 2026

La base de Patronato modelo 2026

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresó en prisión para cumplir una condena de cinco años

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresó en prisión para cumplir una condena de cinco años

Ultimo Momento
Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

La base de Patronato modelo 2026

La base de Patronato modelo 2026

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresó en prisión para cumplir una condena de cinco años

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresó en prisión para cumplir una condena de cinco años

Roda de Samba na Esquina en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Roda de Samba na Esquina en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

¿Por qué cada vez más jóvenes parecen ACV?

¿Por qué cada vez más jóvenes parecen ACV?

Policiales
Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José es el campeón de la Liga Provincial

La provincia
El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Concordia fue nombrada como Ciudad Art Noveau de América 2025

Concordia fue nombrada como "Ciudad Art Noveau de América 2025"

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Dejanos tu comentario