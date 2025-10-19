Las ventas por el Día de la Madre registraron una baja del 3,5%

La demanda interanual por el Día de la Madre cayó por cuarto año consecutivo. Esta tendencia se asocia al deterioro del poder de compra de los hogares

Por cuarto año consecutivo, cayeron las ventas interanuales en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre. En esta oportunidad, mostraron una retracción del 3,5% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. Esta situación se asocia al deterioro del poder de compra de los hogares y a una fecha que, en la actualidad, no logra impulsar de manera significativa el consumo minorista.

Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el ticket promedio alcanzó los 37.124 pesos , lo que representa un incremento nominal del 9,8% frente a los 33.819 registrados en 2024. Sin embargo, al ajustar por inflación, la variación real es negativa en 16,7%, lo que indica que las familias destinaron menos dinero que el año pasado para celebrar esta fecha.

Bajas ventas, pese a las promociones y descuentos

El organismo analizó que a pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, las ventas no lograron repuntar en términos reales. La amplia adopción de estrategias comerciales –como reintegros bancarios, ofertas cruzadas y financiación extendida– permitió sostener el movimiento en algunos rubros, pero sin traducirse en un aumento del consumo efectivo.

El resultado refleja una pérdida general de poder adquisitivo y un contexto en el que el gasto de los hogares continúa condicionado por la restricción del ingreso real. Los comercios buscaron atraer demanda a través de precios promocionales, pero el público priorizó productos de menor valor y compras más planificadas.

Demanda por el Día de la Madre en Paraná

Paraná no fue ajena a esta tendencia. Ante la consulta de UNO, Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná y gerente de dos zapaterías de la Peatonal, comentó: “Las ventas fueron de acuerdo a lo que esperábamos. Sobre todo el sábado se notó un incremento en la demanda, hubo bastante gente en la peatonal que estuvo comprando. Obviamente, comparando con otras fechas iguales del Día de la Madre, incluso con la del año pasado, estamos un poco abajo todavía. Pero comparando con cómo venían las ventas este mes, siempre en estas fechas sabemos que aumenta un poco, o sea, que está dentro de las expectativas que teníamos”.

En este marco, el 41,7% de los comercios señaló que las ventas se ubicaron en niveles similares a los esperados, mientras que un 35% registró resultados inferiores; y cerca del 23% logró superar sus previsiones. En conjunto, los datos reflejan un desempeño moderado, sin grandes sorpresas, donde las expectativas del sector ya anticipaban un movimiento acotado. La fecha mantuvo su relevancia comercial, aunque sin un impulso significativo para revertir la tendencia general de consumo.

Peatonal Las ventas por el Día de la Madre no repuntaron Vanesa Erbes/ UNO

Electrodomésticos fue el único rubro que creció

De los seis rubros relevados, cinco registraron caídas interanuales en sus ventas. El único que creció fue Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video, que registró en 2025 una suba interanual real del 0,6%. La mejora estuvo impulsada por una buena disponibilidad de productos, estrategias de precios más competitivas y, en algunos casos, por el adelanto del pago del bono provincial, que fortaleció las expectativas de compra en varios puntos del país. Aun así, los comerciantes coincidieron en que, si bien la fecha fue “fuerte” y aportó volumen, los niveles de rentabilidad continuaron siendo bajos. La incidencia del Día de la Madre en las ventas mensuales fue en general moderada, con menciones aisladas a repuntes más marcados en locales que lograron capitalizar la demanda con ofertas atractivas.

El sector mostró una alta dependencia de la financiación con tarjetas, con plazos más extensos que en años previos. Las promociones bancarias resultaron clave para sostener el movimiento, aunque muchos comercios señalaron que los costos financieros de estas operaciones reducen significativamente los márgenes de ganancia.

Rubros con saldo negativo:

Calzado y marroquinería

El rubro Calzado y marroquinería presentó una caída interanual de facturación del 1,9%, una de las menores bajas del conjunto, mostrando cierta estabilidad dentro de un contexto general de retracción del consumo. Aunque la fecha logró generar algo de movimiento, el impacto fue mayormente moderado, sin alterar el desempeño general del mes. En términos reales, el gasto se mantuvo levemente por debajo del año pasado, en línea con lo esperado por los comerciantes, que describen un escenario de demanda contenida y un consumidor muy enfocado en precios. Lo que predominó fue el uso de descuentos en efectivo y financiación con tarjetas.

Día de la Madre El sábado fue cuando más gente hubo en la Peatonal de Paraná comprando regalos para el Día de la Madre Gonzalo Núñez/ UNO

Cosméticos y perfumería

El rubro Cosméticos y perfumería registró una caída interanual real del 5,6%, consolidando una tendencia descendente que ya se había observado el año pasado. En 2024, las ventas se vieron afectadas por condiciones climáticas adversas –lluvias y tormentas en el AMBA durante el fin de semana del Día de la Madre–, mientras que en 2025 el panorama fue más favorable: el clima acompañó y permitió una mejor afluencia a los centros comerciales a cielo abierto.

Accesorios para celulares

En cuanto al rubro Equipos periféricos, accesorios y celulares, registró una caída interanual del 3,2%, lo que representa una desaceleración respecto del descenso de 2024, cuando las ventas habían retrocedido 15,6%. Los comercios reportaron mayor movimiento en artículos de bajo valor, como auriculares, cargadores y fundas, y no de equipos de mayor precio.

Indumentaria

El rubro Indumentaria registró una caída interanual real del 3,3%, ubicándose levemente por debajo del promedio general del comercio minorista. La fecha logró aportar algo de movimiento, pero sin modificar la tendencia contractiva que atraviesa el sector. La mayoría de los comercios calificó el impacto del Día de la Madre como moderado, destacando que las ventas fueron “aceptables” en volumen, aunque insuficientes para revertir la debilidad acumulada en los meses previos. En términos reales, la facturación se mantuvo por debajo de 2024, confirmando que la recuperación del consumo sigue siendo leve incluso en fechas tradicionales de alta rotación.

Desde el plano cualitativo, predominaron las promociones con tarjetas y descuentos en efectivo, junto con estrategias adicionales como descuentos, sorteos y reintegros bancarios. Sin embargo, los comerciantes enfatizaron que el dinamismo de la fecha se sostuvo a costa de los márgenes. Es decir que las ventas sirven para mover stock, pero no dejan rentabilidad. Varios coincidieron en que la demanda estuvo impulsada por compras atrasadas y búsqueda de precios, con consumidores que priorizaron cuotas sin interés y ofertas puntuales. El sector logró romper la inercia negativa de septiembre, pero las operaciones se concentraron en productos de menor valor.

Librería

La mayor retracción ocurrió en Librería que se retrajeron 6,3% frente al año pasado. La fecha tuvo un impacto acotado, ya que el público optó por regalos de bajo valor y postergó consumos más altos. En buena parte del país las ventas se movieron recién sobre el fin de semana y estuvieron sostenidas por la combinación de reintegros bancarios, ferias locales y promociones puntuales, aunque sin capacidad de revertir la tendencia.