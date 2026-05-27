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Hidrovía: Jan De Nul y Servimagnus ratificaron su propuesta para la concesión

El consorcio belga-argentino Jan De Nul y Servimagnus confirmó los lineamientos estratégicos para la concesión de la Hidrovía.

27 de mayo 2026 · 18:20hs
 Jan De Nul y Servimagnus ratificaron su propuesta para la concesión de la Hidrovía. 

 Jan De Nul y Servimagnus ratificaron su propuesta para la concesión de la Hidrovía. 

El consorcio integrado por Jan De Nul NV y Servimagnus SA ratificó los lineamientos estratégicos, tecnológicos y operativos incluidos en su propuesta para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, presentada en el marco de la licitación impulsada por el Gobierno nacional.

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Qué expresaron sobre la Hidrovía

Según el comunicado, la propuesta técnica fue diseñada bajo estándares internacionales de seguridad operativa, interoperabilidad tecnológica y protección de infraestructura crítica vinculada al comercio exterior argentino.

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El documento señaló que el esquema incorpora soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales y proveedores especializados “priorizando principalmente soluciones provenientes de los Estados Unidos”.

Además, el consorcio sostuvo que la estructura societaria proyectada para la futura concesionaria y el esquema de financiamiento previsto “no contempla participación de empresas chinas, financiamiento soberano extranjero ni injerencia estatal externa en la operación de la concesión”.

La propuesta también incluye un sistema de monitoreo y gestión denominado SiMon, basado en soluciones “Cloud Native”, con estándares de ciberseguridad y procesamiento de datos, además de la transferencia del código fuente a la Autoridad de Aplicación para garantizar auditoría y soberanía tecnológica.

Finalmente, Jan De Nul NV y Servimagnus SA reafirmaron su compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica en la Argentina y destacaron la trayectoria internacional de la firma belga y sus más de 30 años de presencia en la Vía Navegable Troncal y puertos argentinos.

Hidrovía Jan de Nul propuesta Concesión
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