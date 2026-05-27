Ferrum tuvo $13.590 millones en pérdidas sólo en tres meses

El balance de Ferrum confirma un salto exponencial en los números rojos de la fabricante de sanitarios, respecto a 2025

La industria de la construcción atraviesa un momento crítico y las principales empresas de este sector, que actúan como un termómetro del escenario, ya comienzan a reflejar esa crisis. Un caso es el de Ferrum, la fabricante de sanitarios líder del mercado argentino , que presentó sus estados financieros ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) correspondientes al cierre del trimestre al 31 de marzo pasado, reportando una pérdida neta de $13.590 millones .

La cifra, que enciende alertas en el sector, marca un deterioro drástico en comparación con el mismo período de 2025, cuando el resultado negativo había sido de $1.540 millones.

Este salto exponencial de casi un 800% interanual no solo refleja un problema de costos internos, sino que expone la delicada situación de una cadena de valor que aún no logra salir del estancamiento.

En la actualidad, Ferrum es una de las empresas industriales más emblemáticas de Argentina y reconocida como el referente principal en la fabricación y comercialización de artículos sanitarios en el país, publica IProfesional.

Fundada en 1911, ha logrado consolidarse como un ícono presente en la gran mayoría de los hogares argentinos, ya que se trata de un actor crítico en la cadena de valor de la construcción y refacción de viviendas.

Cuenta con una importante base industrial en el corredor de Villa Rosa (Pilar), provincia de Buenos Aires, y se especializa en soluciones para baños, cocinas y lavaderos.

Ferrum construcción pérdidas

Ferrum actúa como un indicador preciso del pulso de la construcción privada y la obra pública, y cualquier variación en la actividad del sector de la construcción impacta de forma directa y proporcional en sus estados financieros.

De hecho, en los últimos ciclos, la empresa enfentó tensiones por el freno de la obra pública, la retracción de consumo privaso y la competencia de productos importados.

Estos factores se reflejan en la volatilidad de sus resultados financieros, fuertemente afectados por los malos indicadores del sector en donde opera.

De acuerdo a los informes sectoriales, la construcción cerró el primer trimestre de este año con una contracción acumulada del 2,7% a nivel industria, con disparidad en el rubro de materiales.

Por un lado, es afectada por la parálisis de la obra pública y el ajuste en la infraestructura estatal, que ha recortado el principal motor de demanda para las grandes líneas de sanitarios.

También es víctima de un consumo privado estancado, que se evidencia en que la pérdida de poder adquisitivo ha frenado las refacciones domiciliarias, el otro pilar que sostenía el volumen de ventas en tiempos de crisis.

Mejorar los procesos

En este contexto, los ingresos por ventas acumulados de Ferrum hasta marzo pasado ascendieron a $92.138 millones, comparados con los $97.038,4 millones del mismo período del año anterior. La diferencia marca una caída del 5% debido a menores precios de venta, a pesar del incremento de volumen.

En el informe enviado a la CNV, la empresa explica que, para enfrentar este contexto, "continúa trabajando en la mejora de la eficiencia de los procesos productivos en Planta Avellaneda y en Planta Pilar; la reducción en los precios de materiales e insumos para la producción y en los gastos en personal, con el objetivo de adecuarlos al nivel de ingresos y recuperar los niveles de margen".

En el caso de los resultados financieros, mostraron una pérdida de $2.837 millones, contra los $1.702 millones del ejercicio pasado, debido a mayores costos de financiación y un menor ingreso por inversiones financieras.

Ferrum también explica que la pérdida de $13.590 millones representa una caída del 14,7% de los ingresos por ventas, comparado con 1,6% del mismo período del ejercicio anterior.

"A pesar del mayor volumen, el incremento por inflación en los costos y gastos, netos de las acciones de productividad, no ha sido acompañado por la variación en los precios de venta, impactando en la ganancia bruta", advierte la firma en su informe.

Ferrum también advirtió en su presentación ante la CNV que, a pesar de los ajustes internos (recortes en gastos comerciales y reestructuración), la estabilización económica sigue siendo "frágil".

Ferrum construcción pérdidas balance

Mercado

El alza en los costos operativos frente a precios de venta que no logran convalidar la inflación ha erosionado los márgenes de manera crítica.

A partir de este balance en rojo del primer trimestre, el mercado sigue con atención el desempeño de los meses venideros.

Fuentes cercanas a la industria advierten que la viabilidad en el corto plazo sigue supeditada a la estabilización de los costos operativos y una reactivación real de la demanda interna.

Aseguran que la empresa enfrenta el desafío de navegar una economía donde los márgenes de rentabilidad siguen bajo una presión histórica.

La compañía, al igual que otros jugadores del sector, continúa aplicando una política de estricto control de gastos y reestructuración operativa para intentar revertir una tendencia que, por ahora, se muestra esquiva.

Si bien mantiene un patrimonio neto sólido, su viabilidad en el corto plazo continúa supeditada a una reactivación del consumo que hoy parece lejana.

Es decir, su futuro en este complejo 2026 está atado, más que a factores internos de gestión, a la velocidad de recuperación de la construcción privada y a la estabilidad de las variables macroeconómicas.

Escenarios

Se observa cómo la empresa está transitando una fase de "resistencia operativa", con el desafío inmediato de alcanzar un volumen de ventas que cubra sus costos fijos, algo que hoy está siendo asfixiado por la caída de la obra pública y la sensibilidad al consumo.

Al no haber crédito hipotecario masivo ni una recuperación robusta del poder adquisitivo, la demanda de refacciones se mantiene retraída.

En este sentido, la empresa ya ha dado señales de seguir enfocada en optimizar costos logísticos, administrativos y productivos, trabajar con márgenes muy ajustados, buscando no perder market share frente a importaciones o competidores más pequeños.

En los próximos años, la empresa continuará operando con niveles de capacidad instalada por debajo de su potencial. Se esperan trimestres de cautela, donde la prioridad será preservar el patrimonio neto (que, según los últimos balances, sigue siendo sólido) antes que buscar una expansión agresiva.

Pero, si el sector privado de la construcción logra despegar por el impulso de créditos UVA más accesibles y una caída en el riesgo país que incentive el desarrollo inmobiliario de pozo, Ferrum será la primera en captar ese volumen.

Es la marca "top of mind" en Argentina y cualquier rebote en la construcción se traslada a su caja casi de forma inmediata.

Ferrum no tiene "riesgo de cierre" inminente pero está en "modo supervivencia" donde el éxito futuro depende de que la economía argentina logre traccionar el sector privado de la construcción, ya que el motor estatal (la obra pública) ha dejado de ser su combustible principal.