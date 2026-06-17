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Fiebre mundialista: álbumes, figuritas y televisores lideran las búsquedas de los argentinos

La cercanía del Mundial disparó las búsquedas de álbumes, figuritas y televisores en Mercado Libre, donde también crecieron productos para alentar.

17 de junio 2026 · 18:07hs
Fiebre mundialista: álbumes

Fiebre mundialista: álbumes, figuritas y televisores lideran las búsquedas de los argentinos.

A medida que se acerca el Mundial de fútbol, los argentinos ya comenzaron a vivir la previa con intensidad y eso se refleja en sus hábitos de consumo. Según una edición especial de MELI Trends, el informe que analiza las búsquedas realizadas en Mercado Libre, los álbumes y figuritas se convirtieron en los productos más buscados durante mayo.

Los datos muestran que en la plataforma se registraron más de 7.700 búsquedas diarias de álbumes y sobres Panini, el equivalente a 5,4 búsquedas por minuto. El interés también se trasladó a las ventas: el pack de 25 figuritas fue el producto más vendido de la última edición del Hot Sale.

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Después del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las ciudades que más compraron álbumes y figuritas fueron Córdoba Capital, Rosario y Neuquén.

El Mundial y el álbum

Pero la preparación para el Mundial va mucho más allá de completar el álbum. En las últimas semanas, los argentinos realizaron casi 77.500 búsquedas diarias de televisores, lo que equivale a más de 2,4 millones de búsquedas durante mayo. Una cifra similar se registró para Starlink, reflejando la importancia de la conectividad y de mejorar la experiencia de ver los partidos desde casa.

También crecieron las búsquedas de productos vinculados al entretenimiento y las reuniones para seguir el torneo. Se registraron más de 8.100 búsquedas diarias de frigobares y mini heladeras, casi 6.800 de parlantes y soundbars y más de 3.500 de proyectores. En este último caso, las ventas aumentaron un 624% en comparación con el Mundial de 2022.

Los clásicos tampoco quedaron afuera de la previa mundialista. Las radios AM/FM superaron las 1.200 búsquedas por día y sus ventas crecieron un 153% respecto del torneo anterior, demostrando que, pese al avance del streaming, muchos hinchas siguen apostando por las transmisiones radiales para seguir los partidos.

Fenómenos virales

El informe también detectó el impacto de fenómenos virales asociados al fútbol. Uno de los casos más llamativos fue el del futbolista neozelandés Tim Payne, que se convirtió en tendencia entre los argentinos y alcanzó un pico de 8.000 búsquedas en menos de una semana desde que se viralizó. Durante los primeros días de junio mantuvo un promedio de unas 2.000 búsquedas diarias.

"El fútbol tiene un impacto único en nuestras conversaciones, rutinas y hábitos de consumo. Los argentinos no solo se preparan para ver los partidos: preparan la casa, la previa, las cábalas, el viaje y todo lo que rodea a esa experiencia compartida", señaló Adrián Ecker, director general de Mercado Libre Argentina.

La edición especial de MELI Trends se elaboró a partir del análisis de las búsquedas realizadas por usuarios de Mercado Libre en Argentina durante mayo de 2026 y refleja cómo la pasión mundialista atraviesa categorías tan diversas como tecnología, entretenimiento, indumentaria, viajes, juguetes, alimentos y artículos para alentar.

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