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Allanaron la casa de una funcionaria y encontraron medio kilo de cocaína

La Policía Federal busca a la exfuncionaria de Morón Luna Suyai Ortigoza, acusada de narcotráfico tras hallarse cocaína en su casa.

27 de mayo 2026 · 11:30hs
Luna Suyai Ortigoza

Luna Suyai Ortigoza, la funcionaria de Morón prófuga

La Policía Federal (PFA) activó una búsqueda para ubicar a Luna Suyai Ortigoza, de 27 años y quien era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón, luego de que durante un allanamiento en su vivienda encontraran medio kilo de cocaína. La mujer está acusada de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, apartó a Ortigoza de su cargo el viernes pasado, tras el hallazgo en su domicilio de Castelar de medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo.

El total de casos confirmados de toda la temporada 2025-2026 se mantiene en 106. En tanto, se detectó un nuevo caso en el crucero MV Hondius.

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Funcionaria droga

Por otro lado, la Justicia ordenó la captura de Ángel Daniel Paz, de 34 años, pareja de la ahora exfuncionaria, que tiene domicilio en Pasaje Florit al 3600, en Castelar. A su vez, la Policía detuvo en otro procedimiento a Norberto Hernán Aliano (42), que enfrenta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa se abrió en marzo con una denuncia anónima por narcomenudeo. En ese marco, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía.

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Los allanamientos

En los ocho procedimientos que se realizaron en total, en colaboración con la Policía Federal Argentina (PFA), se incautaron 1,7 kilos de cocaína, 240 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver con su cargador, tres cartuchos y 43 municiones, tres celulares y documentación, según confirmaron a este medio fuentes oficiales.

Por su parte, Ghi indicó que se siente “profundamente decepcionado” por el accionar de la exfuncionaria. “Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, marcó el intendente de Morón y aclaró que Ortigoza ingresó a la municipalidad durante la gestión anterior.

Sin embargo, la joven fue designada el 16 de junio del 2025 mediante el Decreto 1236/2025 con una carga de 48 horas semanales. El nombramiento fue formado por el propio Ghi. Su responsable directa era Laura De Peri, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad.

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En diálogo con TN, el intendente -que asumió en 2019- indicó: “Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”.

“Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, aseveró.

Ghi sostuvo que Ortigoza estaba “formada y capacitada” en el área en la que se desempeñaba y que su nombramiento no fue producto de su militancia.

El portal Primer Plano publicó que la presunta organización narco está a cargo de un hombre que alternaba puntos de venta y hacía entregas en moto. Según trascendió, su justificación es que su pareja dejó “cosas en su casa” y que por eso estaban las drogas allí.

El caso de la abogada municipal en Entre Ríos que sigue pendiente

Hace dos años, el sábado 18 de octubre 2024, en la provincia de Entre Ríos fue noticia la detención por presunto narcomenudeo de la abogada de la Municipalidad de Santa Elena, Aixa Schnitman. La letrada, que se desempeñaba como contratada en el área de Género, fue arrestada junto a su madre y otras personas.

Ese caso quedó en manos del fiscal Facundo Barbosa, y hasta la fecha no tiene una resolución judicial, ya sea condena o sobreseimiento.

funcionaria cocaína Casa
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