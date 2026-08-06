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Convocan a empresas entrerrianas a participar de una licitación nacional para el sector forestal

La convocatoria a las empresa entrerrianas impulsada junto a la FAO, busca adquirir maquinaria, herramientas y equipos para trabajos forestales.

6 de agosto 2026 · 21:14hs
Convocan a empresas entrerrianas a participar de una licitación nacional para el sector forestal.

Convocan a empresas entrerrianas a participar de una licitación nacional para el sector forestal.

El gobierno de Entre Ríos informó la apertura de una licitación nacional destinada a la compra de maquinaria, herramientas y equipos de protección personal para tareas forestales. La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de programas orientados al manejo sostenible de los bosques nativos.

La propuesta forma parte de los proyectos de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) y de Proyectos Integrales Comunitarios (PIC), que promueven sistemas productivos sustentables y acompañan el desarrollo de las comunidades vinculadas a los ecosistemas forestales.

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Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a empresas y proveedores radicados en Argentina que puedan suministrar herramientas, maquinaria y elementos de protección personal aptos para labores forestales.

El acuerdo prevé una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse hasta tres años. Además, contempla la distribución de los insumos en distintos puntos del país, lo que amplía las oportunidades comerciales para las firmas participantes.

Cómo presentar las ofertas

Las propuestas deberán presentarse hasta el próximo 20 de agosto a través de la plataforma del Mercado Global de las Naciones Unidas (UNGM), utilizada para las contrataciones del sistema de Naciones Unidas.

La coordinadora de Bosques Nativos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Andrea Cislaghi, destacó que la convocatoria representa una oportunidad para que las empresas entrerrianas del sector forestal amplíen sus mercados y participen en iniciativas de alcance nacional e internacional, fortaleciendo su inserción en cadenas de provisión vinculadas al desarrollo sostenible.

Empresas Entrerrianas forestal
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