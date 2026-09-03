Bovril: tras ocho días sin agua, siguen los problemas en el suministro

Bovril sufre una grave crisis de agua potable que obligó a suspender las clases escolares, mientras los vecinos denuncian falta de respuestas de la municipalidad.

La localidad de Bovril atraviesa una severa crisis en el suministro de agua potable que afecta directamente a toda la población: unas 12.000 personas. Durante ocho días consecutivos, el recurso vital estuvo completamente ausente en los hogares, generando un profundo malestar e indignación en los vecinos.

A diferencia de otras localidades entrerrianas que acceden al agua de río, en esta localidad del departamento La Paz -ubicada a 125 kilómetros de Paraná- el suministro depende exclusivamente de la extracción de pozos.

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Actualmente, los habitantes reportan que la presión sigue siendo mínima y que solo "sale un hilo de agua de las canillas". El malestar vecinal se profundiza ante la total falta de precisiones por parte de las autoridades locales.

Una vecina de la localidad reflejó esta dura realidad en un comunicado enviado a UNO: "Nuevamente nos encontramos sin presión ni agua corriente. Mientras el municipio se esconde detrás del silencio y no comunica nada, las familias sufrimos la falta de un recurso vital para nuestra higiene y salud".

Asimismo, denunció que el restablecimiento parcial del servicio no fue gracias a la planificación estatal: "El agua volvió el fin de semana por el conocimiento y la solidaridad de Daniel y Nicolás Ulman (vecinos particulares que repararon la bomba), no por previsión municipal".

La damnificada también cuestiona las capacidades técnicas de la comuna y las prioridades de gasto de la gestión: "¿Fue una falla eléctrica o una consecuencia por cableado irregular de empresas privadas o instalaron mal las bombas?… ¿'mala suerte' o 'mala praxis'?". Además, reclamó con dureza la falta de inversión subterránea: "Gastan fortunas en baches que 'no duran un suspiro', mientras por debajo explotan cloacas y cañerías viejas de fibrocemento o aún de barro".

Algunos vecinos expresaron su malestar en redes sociales y contaron su día a día sin agua. Por ejemplo, un abogado comentó días atrás: "Cómo le explico al juez que solicito una prórroga de la audiencia de mañana porque con mi cliente no nos podemos bañar hace tres días".

La situación en las escuelas

La falta de agua obligó a suspender las clases presenciales en varias escuelas de Bovril durante la semana pasada. Consultada por UNO, Alejandra Marusich, de la Dirección Departamental de Escuelas de La Paz, detalló el impacto en las aulas. Si bien aclaró que "algunas escuelas tenían su reserva de agua, por eso pudieron dar clases", la gran mayoría sufrió alteraciones graves en sus turnos.

Según explicó Marusich, el dictado se coordinó entre los equipos directivos y supervisores de primaria y secundaria. "Algunos estuvieron en el turno de la mañana clase, suspendieron el turno de la tarde. Lo mismo nos pasó por el turno noche". En otros establecimientos, la jornada debió interrumpirse abruptamente: "Hay escuelas que en el turno de la tarde dieron clase hasta las 14 horas. Y ahí se retiraron porque no tuvieron más agua".

El corte afectó severamente la higiene de los sanitarios, la limpieza general y la preparación de alimentos en los comedores escolares.

Incertidumbre oficial

La última información extraoficial señalaba que se cambiaron las bombas de agua, pero una de las nuevas unidades se rompió casi de inmediato. Ante la total falta de un comunicado oficial que brinde tranquilidad y explicaciones a la población de Bovril, UNO intentó comunicarse directamente con el intendente José Gillig, pero hasta el momento no se obtuvo ninguna respuesta de su parte.