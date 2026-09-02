Endometriosis: realizarán un conversatorio sobre visibilidad, derechos y salud pública en Paraná

La actividad sobre la Endometriosis será este jueves 3 de septiembre en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Endometriosis y un conversatorio sobre visibilidad, derechos y salud pública en Paraná.

La ciudad de Paraná será escenario este jueves 3 de septiembre de un espacio de encuentro y reflexión en torno a una problemática que afecta a muchas personas y que durante años estuvo atravesada por el desconocimiento y la falta de visibilidad: la endometriosis .

La organización Endometriosis Entre Ríos invita a toda la comunidad de Paraná y localidades cercanas a participar del conversatorio “Endometriosis: Visibilidad, derechos y salud pública” , una propuesta destinada a generar conciencia, compartir experiencias y poner en agenda la necesidad de avanzar hacia una atención sanitaria más accesible e inclusiva.

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El encuentro se desarrollará de 15 a 16.30, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La iniciativa propone abordar la endometriosis desde una mirada integral, no solamente vinculada a la salud, sino también a los derechos de las personas que atraviesan esta enfermedad, el acceso a la atención médica y la importancia de generar políticas públicas que permitan mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento.

Un espacio para hablar y visibilizar

Desde la organización remarcaron la importancia de contar con espacios donde quienes atraviesan esta realidad puedan informarse, compartir sus experiencias y encontrar herramientas para enfrentar una problemática que muchas veces puede permanecer invisibilizada.

Bajo el lema “Hablar es el primer paso”, el conversatorio buscará promover el intercambio entre la comunidad y distintos actores vinculados con la temática, poniendo el foco en la construcción de una salud más justa, inclusiva y accesible.

La propuesta también apunta a fortalecer la concientización social sobre la endometriosis y a generar mayor escucha frente a las experiencias de quienes conviven con ella.

Actividad libre y gratuita

El conversatorio será de participación libre y gratuita, por lo que se invita a la comunidad a acercarse y formar parte de este espacio de diálogo.

Además, quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la posibilidad de seguir la actividad mediante transmisión en vivo.

Jueves 3 de septiembre de 2026

15:00 a 16:30

Salón de los Pasos Perdidos – Cámara de Diputados de Entre Ríos

Actividad libre y gratuita

Transmisión en vivo: disponible a través del enlace difundido por la organización.

El encuentro representa una oportunidad para visibilizar la endometriosis, hablar sobre derechos y poner en discusión los desafíos que todavía existen en materia de salud pública, con la mirada puesta en una atención que contemple las necesidades de quienes atraviesan esta enfermedad.