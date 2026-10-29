Uno Entre Rios | Economia | Mercado Libre

Mercado Libre inaugura en Escobar su mayor centro de almacenamiento de Argentina

Mercado Libre inaugura en Escobar su mayor centro de almacenamiento del país. Destinó 115 millones de dólares junto a Plaza Logística y sumará 1.300 empleos.

29 de octubre 2026 · 08:10hs
Mercado Libre inaugura en Escobar su mayor centro de almacenamiento de Argentina.

Mercado Libre inaugura en Escobar su mayor centro de almacenamiento de Argentina.

Mercado Libre inaugura en Escobar su mayor centro de almacenamiento de Argentina, con más de 100.000 metros cuadrados de superficie. El establecimiento tiene capacidad para procesar hasta 130.000 productos por día y almacenar dos millones de artículos.

La obra, desarrollada junto a Plaza Logística, demandó una inversión conjunta de US$ 115 millones. Su apertura se produce a pocos días del Cyber Monday y busca ampliar la capacidad operativa de la compañía ante los próximos picos de demanda.

Inversión y puestos de trabajo

El centro generará más de 1.300 puestos de trabajo directos y forma parte del plan de inversiones de US$ 3.400 millones que Mercado Libre anunció para la Argentina en 2026.

La infraestructura permitirá fortalecer la operación logística, agilizar las entregas y conectar a más pequeñas y medianas empresas con los compradores de la plataforma, según destacó la compañía.

Mayor capacidad para atender la demanda

“Con la apertura de este centro en Escobar damos un nuevo paso en el crecimiento de nuestra operación logística en todo el país. Esta infraestructura nos permitirá conectar a más PyMEs con nuestros compradores y agilizar las entregas para millones de usuarios de Mercado Libre”, afirmó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

El directivo también destacó el impacto de la incorporación de este espacio ante las fechas de mayor actividad comercial: “Además, nos prepara para responder con mayor capacidad a los próximos picos de demanda, como el Cyber Monday y las fiestas de fin de año”.

Mercado Libre Argentina Escobar
Noticias relacionadas
Frigerio se reunió con la Fecier para abordar las necesidades del sector citrícola entrerriano.

Frigerio se reunió con la Fecier para abordar las necesidades del sector citrícola entrerriano

Dólar: el mayorista y los financieros bajaron, mientras el blue cerró en 1.575 pesos.

Dólar: el mayorista y los financieros bajaron, mientras el blue cerró en 1.575 pesos

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso.

La actividad económica de Entre Ríos cayó un 2% en junio y profundizó su retroceso

El consumo en los hogares argentinos volvió a caer en septiembre. 

El consumo en los hogares argentinos volvió a caer en septiembre

Ver comentarios

Lo último

Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Ultimo Momento
Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Encontraron el celular de Nancy Godoy y buscan nuevas pistas para esclarecer el femicidio

Encontraron el celular de Nancy Godoy y buscan nuevas pistas para esclarecer el femicidio

APB: Recreativo derrotó a Rowing y lidera el Torneo Clausura

APB: Recreativo derrotó a Rowing y lidera el Torneo Clausura

Policiales
Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Diputados: la oposición no quedó conforme con las respuestas de Berisso y Azzalini sobre Teknofood

Diputados: la oposición no quedó conforme con las respuestas de Berisso y Azzalini sobre Teknofood

Entre Ríos: anuncian dos jornadas nubladas con temperaturas máximas de hasta 26 grados

Entre Ríos: anuncian dos jornadas nubladas con temperaturas máximas de hasta 26 grados

Estiman que hay más de 300 personas en situación de calle en Paraná

Estiman que hay más de 300 personas en situación de calle en Paraná

Rogelio Frigerio supervisó en Concordia los preparativos ante posibles inundaciones por El Niño

Rogelio Frigerio supervisó en Concordia los preparativos ante posibles inundaciones por El Niño

Dejanos tu comentario