Mercado Libre inaugura en Escobar su mayor centro de almacenamiento del país. Destinó 115 millones de dólares junto a Plaza Logística y sumará 1.300 empleos.

Mercado Libre inaugura en Escobar su mayor centro de almacenamiento de Argentina, con más de 100.000 metros cuadrados de superficie. El establecimiento tiene capacidad para procesar hasta 130.000 productos por día y almacenar dos millones de artículos.

La obra, desarrollada junto a Plaza Logística, demandó una inversión conjunta de US$ 115 millones. Su apertura se produce a pocos días del Cyber Monday y busca ampliar la capacidad operativa de la compañía ante los próximos picos de demanda.

Inversión y puestos de trabajo

El centro generará más de 1.300 puestos de trabajo directos y forma parte del plan de inversiones de US$ 3.400 millones que Mercado Libre anunció para la Argentina en 2026.

La infraestructura permitirá fortalecer la operación logística, agilizar las entregas y conectar a más pequeñas y medianas empresas con los compradores de la plataforma, según destacó la compañía.

Mayor capacidad para atender la demanda

“Con la apertura de este centro en Escobar damos un nuevo paso en el crecimiento de nuestra operación logística en todo el país. Esta infraestructura nos permitirá conectar a más PyMEs con nuestros compradores y agilizar las entregas para millones de usuarios de Mercado Libre”, afirmó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

El directivo también destacó el impacto de la incorporación de este espacio ante las fechas de mayor actividad comercial: “Además, nos prepara para responder con mayor capacidad a los próximos picos de demanda, como el Cyber Monday y las fiestas de fin de año”.