Los bonos argentinos cayeron hasta 7% y el riesgo país superó los 1.200 puntos.

En la jornada de este martes, los bonos argentinos cayeron hasta un 7%. Por su parte el riesgo país superó los 1.200 puntos.

En la plaza financiera se mantuvo la incertidumbre, a 17 ruedas operativas de las trascendentales elecciones legislativas, que van a delimitar la base política e institucional con la que el gobierno de Javier Milei transitará los próximos dos años de mandato.

En la renta fija, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una pérdida de 4,4%, en la cuarta jornada con números negativos. Al cierre las caídas alcanzaron el hasta 6,9%, con el Bonar 2035 (AL35) al frente, seguido por el Bonar 2038 (AE38) con -6,6 por ciento.

El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EE.UU. y similares emisiones emergentes, ascendía 113 unidades para la Argentina, en los 1.228 puntos básicos a las 17.

A lo largo de septiembre, los títulos públicos en dólares acumularon un descenso de más de 14%.

Por otro lado, las acciones y los ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street terminaron con mayoría de pérdidas, entre las que destacaron Banco Supervielle (-7,7%), Mercado Libre (-6,8%) y Grupo Galicia (-6%).

Las acciones argentinas negociadas en el exterior cayeron por cuarta rueda seguida igual que los bonos, con lo que descontaron buena parte del rebote fuerte acumulado entre el lunes y el miércoles de la semana anterior, inmediatamente después del apoyo financiero a la Argentina comprometido por el gobierno de los EE.UU.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 1,1%, en los 1.773.439 puntos. Medido en dólares, el panel de acciones líderes acumuló un descenso de 13,3 desde el jueves 25 inclusive, aunque sostiene una mejora de 6,9% respecto del viernes 19, previo a los anuncios del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.