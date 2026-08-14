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Jadson Viera es uno de los candidatos a dirigir a Independiente

El brasileño nacionalizado uruguayo, comenzó a ganar fuerza dentro de la dirigencia de Independiente para reemplazar a Gustavo Quinteros.

14 de agosto 2026 · 17:21hs
Independiente busca entrenador.

Independiente busca entrenador.

Jadson Viera se convirtió este viernes en uno de los candidatos para asumir como nuevo entrenador de Independiente, luego de la salida de Gustavo Quinteros que fue despedido tras la goleada 4-0 frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

La dirigencia del "Rojo" continúa las conversaciones entre las partes que toman decisiones para definir al conductor que se hará cargo del plantel profesional.

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El nombre del entrenador de 45 años comenzó a ganar fuerza durante las últimas horas y ya es analizado seriamente por integrantes de la Comisión Directiva, en una búsqueda que inicialmente tenía a Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa como principales alternativas.

Viera se encuentra actualmente sin club después de haber dirigido a Nacional de Montevideo entre octubre de 2025 y marzo de este año.

Su paso por el Bolso fue corto pero tuvo un logro importante: se consagró campeón del Campeonato Uruguayo 2025, luego de asumir sobre el cierre de aquella temporada y conducir al equipo en la definición del título.

En total dirigió 12 partidos oficiales en Nacional, con cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas, hasta que el mal comienzo de la temporada 2026 provocó su salida en marzo.

Antes había construido buena parte de su prestigio como entrenador en Boston River, club al que condujo desde finales de 2023 hasta octubre de 2025 y con el que logró clasificaciones internacionales y una campaña que lo posicionó entre los técnicos jóvenes más considerados del fútbol uruguayo.

Viera también conoce el fútbol argentino. Como futbolista jugó en Lanús entre 2007 y 2010 y formó parte del equipo campeón del Torneo Apertura 2007, mientras que posteriormente inició su carrera como ayudante de Alexander Medina.

Junto al Cacique trabajó en Talleres de Córdoba, Internacional de Porto Alegre y Vélez, antes de iniciar su recorrido como entrenador principal.

Incluso existe un antecedente reciente frente al propio Independiente: Viera enfrentó al Rojo cuando dirigía a Boston River en la Copa Sudamericana 2025 y en aquella oportunidad había destacado públicamente la historia y la jerarquía del conjunto de Avellaneda.

En Independiente deben definir

La dirigencia de Independiente sigue analizando alternativas después de finalizar el ciclo de Quinteros y Jadson Viera pasó en pocas horas de ser una posibilidad secundaria a instalarse con fuerza dentro de la discusión.

Mientras Hugo Tocalli continúa trabajando de manera interina con el plantel, la dirigencia busca acelerar la resolución del nuevo entrenador y Viera ya aparece en la mesa junto a De Felippe, Insúa y Ricardo Gareca.

Independiente Jadson Viera Gustavo Quinteros Fútbol
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